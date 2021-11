Legende: Findet dieses Jahr wieder statt Der Spengler Cup in Davos. Freshfocus

3G-Bestimmungen am Spengler Cup in Davos

Der Durchführung der 94. Ausgabe des Spengler Cups in Davos steht nichts im Weg. Die Behörden gaben für das Einladungsturnier in der Altjahreswoche grünes Licht. Der Traditionsanlass, der im letzten Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war, kann unter Einhaltung der 3G-Bestimmungen stattfinden. Eröffnet wird das Turnier am 26. Dezember mit dem Duell Ambri-Piotta gegen Frölunda Göteborg.

03:18 Video Archiv: Team Canada setzt sich beim Spengler Cup 2019 durch Aus Sport-Clip vom 31.12.2019. abspielen

Davos 3 Monate ohne Nussbaumer

HCD-Stürmer Valentin Nussbaumer wird dem Nati-Aufgebot für den Deutschland Cup nicht Folge leisten können. Er fällt laut Klubangaben verletzungsbedingt drei bis vier Monate aus. Der 21-jährige Stürmer muss sich einer erneuten Operation an der linken Hand unterziehen.

Daniela Diaz verlässt Swiss Ice Hockey

Daniela Diaz wird Swiss Ice Hockey nur noch bis Ende Saison als Managerin der Frauen-Nationalteams zur Verfügung stehen. Die 39-jährige Zugerin entschloss sich, den Verband per Ende Mai 2022 zu verlassen. Bevor sie im Juli 2019 ihre aktuelle Funktion antrat, war Diaz während 4 Jahren Cheftrainerin der A-Nati der Frauen gewesen.