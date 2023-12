Legende: Pech in Zürich Arttu Ruotsalainen. Imago/Marusca Rezzonico

Zerrung: Luganos Ruotsalainen fällt aus

Der HC Lugano muss in seinen letzten drei Partien der National League vor der Weihnachtspause auf Stürmer Arttu Ruotsalainen verzichten. Der 26-Jährige zog sich bei seinem Einsatz mit der finnischen Nationalmannschaft an der Euro Hockey Tour am Wochenende in Zürich eine Zerrung der Bauchmuskeln zu.