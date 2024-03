Legende: Wird nicht mehr mit Martigny in der Swiss League auflaufen können David Lindquist. Pascal Müller/Freshfocus

Martigny mit freiwilligem Rückzug

Der HCV Martigny wird nächste Saison nicht mehr in der Swiss League spielen. Der Walliser Klub, der vor einem Jahr aufgestiegen war, erklärte am Freitag seinen Rückzug. Er wird nächste Saison in der drittklassigen MyHockey League antreten. Martigny hatte die laufende Saison auf dem 9. Platz abgeschlossen und die Playoffs nur um zwei Punkte verpasst. Ausschlaggebend für den freiwilligen Abstieg sind finanzielle Gründe und fehlende infrastrukturelle Perspektiven. Ersetzt wird Martigny in der Swiss League durch den EHC Chur, der 16 Jahre nach dem freiwilligen Abstieg in den Profisport zurückkehrt.