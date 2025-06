Per E-Mail teilen

Legende: Verlässt Freiburg erstmals nach 11 Jahren wieder Killian Mottet. KEYSTONE/Til Buergy

Ajoie leiht Mottet aus

Killian Mottet wird die kommende Spielzeit für Ajoie bestreiten. Der 34-jährige Stürmer wird für ein Jahr von Ligakonkurrent Freiburg ausgeliehen, wo er noch bis 2026/27 unter Vertrag steht. Für seinen Stammklub hatte Mottet bislang in 684 Partien 375 Skorerpunkte erzielt. Die letzte Saison war mit nur 2 Toren in 54 Spielen allerdings enttäuschend verlaufen.

Josi für nächstes Highlight zurück in Nati

Wie andere Verbände auch gab Swiss Ice Hockey am Montag seine ersten sechs Spieler für das vorläufige Olympia-Kader bei den Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo bekannt. Zur Liste gehören Roman Josi, Nico Hischier, Kevin Fiala, Timo Meier, Nino Niederreiter und Jonas Siegenthaler. Josi musste zuletzt beim WM-Silbergewinn aus gesundheitlichen Gründen passen. «Diese sechs sind nicht nur Leistungsträger in der NHL, sondern auch absolute Schlüsselspieler für unser Nationalteam. Ihre frühzeitige Nominierung gibt uns eine starke Basis für die Kaderplanung Richtung Olympia», äussert sich der Schweizer Headcoach Patrick Fischer zur Auswahl. Die finalen Aufgebote beider Nationalteams folgen Anfang nächstes Jahr.