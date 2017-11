Strichkampf in der Zweiklassen-Gesellschaft

Heute, 11:17 Uhr

Am Samstag kommt es in der National League zum Showdown in den Direktduellen der Teams unter dem Strich.

Bild in Lightbox öffnen. Noch nicht einmal die Hälfte der Regular Season ist vorbei, doch bereits jetzt zeigt sich ein klares Muster: Die National League ist eine Zweiklassen-Gesellschaft. Die Zäsur zwischen Topteams und Strichkampf liegt dabei direkt in der Mitte der 12 Mannschaften: Zwischen Davos auf Rang 6 und Biel auf Rang 7 liegen bereits 9 Punkte Differenz. Die zweigeteilte NL-Tabelle Spiele Tore Punkte 1. Bern 20 72:37 46 2. Lugano 20 67:46 41 3. ZSC Lions 21 76:54 41 4. Freiburg 22 60:57 41 5. Zug 22 64:55 37 6. Davos 22 61:64 36 7. Biel 22 60:69 27 8. Genf-Servette 21 49:61 25 9. Lausanne 20 54:67 24 10. SCL Tigers 22 53:67 24 11. Ambri-Piotta 22 50:67 23 12. Kloten 20 40:62 16 Am Samstagabend treffen in äusserst brisanten Duellen alle Teams unter dem Strich aufeinander. Das sind die Ausgangslagen: Kellerduell: Ambri-Piotta - Kloten Seit der Verpflichtung von Kevin Schläpfer ist beim EHC Kloten zwar ein Aufwärtstrend auszumachen. In 4 Spielen holten die Zürcher Unterländer 5 Punkte. Der Abstand auf einen Playoff-Platz beträgt jedoch noch immer 9 Zähler.

Ambri braucht dringend wieder einmal ein Erfolgserlebnis. Die Tessiner befinden sich nach zuletzt 4 Niederlagen in Serie im Sinkflug. Hoffnung gibt das erste Direktduell gegen die Flughafenstädter: Die Biancoblu feierten im Oktober beim 5:1 den deutlichsten Saisonsieg. Ambri gewinnt das erste Saisonduell gegen Kloten 3:02 min, vom 7.10.2017 Sprung über den Strich? SCL Tigers - Lausanne Nach einem katastrophalen Saisonstart und 5 Niederlagen in Serie haben die Langnauer den Tritt etwas besser gefunden. Der 2. Sieg im 2. Saisonduell gegen das punktgleiche Lausanne würde die Emmentaler gar vorübergehend über den Strich hieven.

Lausanne, das bislang erst 20 Spiele bestritten hat, könnte sich seinerseits mit dem 6. Saisonsieg etwas Luft verschaffen. In letzter Zeit harzt es aber in der Defensive der Waadtländer: In den letzten 5 Spielen kassierte das Team von Yves Sarault 4 Niederlagen und musste 21 Gegentore hinnehmen. Langnau feiert in Lausanne den 1. Auswärtssieg der Saison 2:14 min, vom 7.10.2017 Sendebezug: SRF info, eishockeyaktuell, 17.11.2017, 23:25 Uhr

nipf