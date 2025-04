Die Schweizer Eishockey-Nati gewinnt das 1. WM-Vorbereitungsspiel gegen die Slowakei mit 4:3 nach Verlängerung.

Dario Rohrbach schiesst die Schweiz mit seinem 1. Länderspieltor in der 63. Minute zum Sieg.

Bereits am Freitag steht für die Schweiz das nächste Testspiel gegen die Slowakei an.

Die Schweiz ist erfolgreich in die Vorbereitung zur WM in Dänemark und Schweden im Mai gestartet. Gegen die Slowakei jubelte die Mannschaft von Trainer Patrick Fischer über einen 4:3-Sieg nach Verlängerung. Der Langnauer Topskorer Dario Rohrbach erzielte mit seinem Debüt-Tor im Nati-Dress den entscheidenden Treffer in der 63. Minute.

In der regulären Spielzeit war die Schweiz 3-mal in Rückstand geraten – und konnte stets reagieren. Das erste Tor fiel in der 4. Minute, als sich Debütant Rodwin Dionicio als letzter Mann im Schweizer Drittel einen kostspieligen Scheibenverlust leistete und prompt bestraft wurde. Matej Kaslik schob auf Zuspiel von Robert Lantos zum 1:0 für die Gäste ein.

Dionicio zahlt Lehrgeld

Die Schweiz, in deren Kader aufgrund der noch immer laufenden National-League-Playoffs noch viele Leistungsträger fehlten, fand erst im Mitteldrittel eine Reaktion. In der 25. Minute schloss Roger Karrer von der blauen Linie ab und traf damit Mitspieler Marc Marchon, via dessen Oberschenkel der Puck den Weg ins Tor fand. Die Freude über den Ausgleich währte jedoch nur rund 6 Minuten. In Überzahl gingen die Slowaken in der 31. Minute nach einer sehenswerten Kombination nämlich wieder in Front. Jiri Minarik traf zum 2:1.

Noch im 2. Abschnitt reagierte die Schweiz erneut. Bei einem Handgelenkschuss Sven Sentelers herrschte vor dem Tor der Slowakei viel Verkehr, weshalb Goalie Patik Rybar den an ihm vorbeifliegenden Puck erst sehr spät sah und das 2:2 nicht mehr verhindern konnte.

Simion erzwingt Verlängerung

Und auch auf das 3. slowakische Tor, für das erneut Kaslik sorgte, hatten die Schweizer eine Antwort parat. Dario Simion traf nach einer schönen Einzelleistung in der 48. Minute zum 3:3. Darauf ging es in die Verlängerung, wo Rohrbach die Schweiz mit seinem Premierentreffer erlöste.

Bereits am Freitag kann die Schweiz gegen die Slowakei nachdoppeln. Dann absolviert sie in Herisau nämlich den 2. Test innert 24 Stunden. Die Partie sehen Sie ab 19:30 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App.

Eishockey