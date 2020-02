Er steckt in der Klemme: Will der SC Bern die Playoffs noch erreichen, muss er auf eine Niederlage von Lugano hoffen.

Zwei Teams, aber nur noch ein Platz frei: Auch vor der letzten Runde der diesjährigen Qualifikation ist das Rennen um die Playoffränge noch nicht gelaufen. Der HC Lugano (zuhause gegen Ambri) und der SC Bern (auswärts in Lausanne) kämpfen im Fernduell um den letzten Platz.

Die Situation am Strich 8. HC Lugano

49 Spiele

124:135

69 Punkte

9. SC Bern

49 Spiele

129:139 68 Punkte



Die klar besseren Karten hat dabei der Tessiner Klub. Während er mit 69 Zählern einen Punkt Vorsprung auf die neuntplatzierten Mutzen aufweist, hat er auch die bessere Bilanz in den Direktduellen. Will der SC Bern die Playoffs doch noch erreichen, muss er in der heutigen Runde 2 Punkte mehr als Lugano holen. Das heisst im Klartext:

Der letztjährige Schweizer Meister muss damit in Lausanne zwingend einen Sieg einfahren.

einfahren. Lugano darf derweil zuhause im Derby gegen Ambri nicht gewinnen – auch nicht in der Overtime.

– auch nicht in der Overtime. Fährt der SCB in Lausanne einen Sieg nach Verlängerung ein, muss Lugano nach 60 Minuten verlieren.

Für die «Bianconeri», die gestern beim 4:1 in Rapperswil-Jona 3 eminent wichtige Punkte einfuhren, ist klar: Ein Sieg, egal ob in der Overtime oder regulär, reicht für die erneute Qualifikation für die Playoffs.

Währenddessen muss man in Bern – nebst einem Sieg – auf Schützenhilfe aus Ambri hoffen. Ansonsten würde Bern erstmals seit der Saison 2013/2014 wieder in der Platzierungsrunde mittun.

Legende: Hat es nicht mehr in der eigenen Hand Der SC Bern droht die Playoffs zu verpassen. Freshfocus

