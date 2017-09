Vor wem muss sich Meister Bern in Acht nehmen, Christian Weber?

Heute, 9:47 Uhr

Bevor es am Freitag in der National League so richtig losgeht, haben wir SRF-Eishockey-Experte Christian Weber die brennendsten Fragen gestellt.

Erstmals seit den ZSC Lions 2000 ist es dem SC Bern letzte Saison gelungen, den Meistertitel zu verteidigen. Doch gesättigt scheint der Berner Bär noch lange nicht zu sein. Die Frage lautet also: Gewinnt die SCB erneut den Titel? «Die Chance auf den Hattrick ist sehr gross» 0:41 min, vom 6.9.2017 Kampflos werden die restlichen NL-Teams den Bernern den Meistertitel nicht überlassen. Auch andere Teams hegen Ambitionen. Von wem ist am meisten Gegenwehr zu erwarten? «Zürich wird den SCB herausfordern» 0:47 min, vom 6.9.2017 Vor allem Kloten und Freiburg enttäuschten in der letzten Saison schwer. Beide Equipen verpassten die Playoffs. Die Frage liegt auf der Hand: Können sich Kloten und Freiburg rehabilitieren? «Für Kloten und Freiburg wird es wieder schwer» 0:28 min, vom 6.9.2017 Ambri-Piotta schaffte den Klassenerhalt im Frühling erst in der Liga-Qualifikation gegen Langenthal. Danach kam es zum Umbruch: Neuer Trainer, neuer Sportchef, neue Strategie mit vielen jungen Spielern... Kann das gut gehen mit Ambri? «Für Ambri gibt es keinen Platz in den Playoffs» 0:18 min, vom 6.9.2017 Sommerzeit ist auch immer Transferzeit. Spieler kommen, Spieler gehen. Das Ziel aller Klubs: Neuverpflichtungen, welche die Mannschaft weiterbringen. Wer hatte mit seinen Zuzügen das beste Händchen? «Der Transfersieger heisst Zürich» 0:16 min, vom 6.9.2017 Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 07.09.2017, 22:25 Uhr

rek