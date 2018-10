Der HC Davos befindet sich in der grössten Krise seit den 80er-Jahren. Und in einem Dilemma.

Spätestens nach dem Wochenende und den beiden Spielen gegen Lugano (2:5 und 1:6) ist klar: Der HC Davos befindet sich in einem grossen Loch. «Wir hatten noch nie eine so grosse Krise», sagt Präsident Gaudenz Domenig sogar.

Sechs Mal hat der HCD nun in Serie verloren. Letztmals kassierten die Büdner in den 80er-Jahren derart viele Niederlagen am Stück. Besorgniserregend: In den meisten Partien war Davos einem Punktgewinn nicht einmal nahe.

Auch der Blick auf die nackten Zahlen lässt die HCD-Fans erschaudern:

Der Rückstand auf die Playoff-Plätze beträgt nach 13 Runden bereits 11 Punkte.

Der HCD hat 52 Tore kassiert. Das sind 14 (!) Treffer mehr als der defensiv zweitschlechteste Wert.

Nur Schlusslicht Rapperswil hat weniger Tore geschossen als der HCD.

Die Davoser Keeper Anders Lindbäck und Gilles Senn haben die schwächsten Fangquoten aller NL-Torhüter. Nur Genfs Robert Mayer kommt auf einen ähnlich tiefen Wert.

Davos droht also, zum ersten Mal seit Amtsübernahme von Coach Arno del Curto, die Playoffs zu verpassen. Gibt es am Dienstag bei Rapperswil die 7. Niederlage in Folge, ist der HCD gar neues Schlusslicht.

Bei praktisch jedem anderen Klub mit Davos' Geschichte und Ambitionen würden diese Fakten unweigerlich zur Trainerentlassung führen. Del Curto aber ist das Herz, die Seele und das Gesicht des HCD. Davos ohne Del Curto? Praktisch unvorstellbar.

Ist Arno del Curto noch der richtige Trainer für Davos?

Logisch, dass der Coach trotzdem verstärkt zum Thema wird. «Ich glaube, er erreicht die Mannschaft. Ist er der richtige Trainer? Irgendwann hört jeder Trainer, hört jeder Präsident auf. Im Moment sind wir nicht daran, einen neuen Trainer zu suchen, das ist ganz klar. Aber diese Fragen stellen sich natürlich», sagt Domenig.

«Ich hoffe, Arno wird den Weg aus der Krise finden»

Ein uneingeschränktes Treuebekenntnis hört sich anders an, auch wenn Domenig auf die Frage nach Del Curtos Position in ähnlichen Situationen identisch geantwortet hat.

Die Hoffnung des Präsidenten? «Aus kleinen Krisen fand Arno immer bravourös heraus. Nun hoffe ich, dass er den Weg auch aus einer grossen Krise findet.» Damit dürfte er jedem HCD-Fan aus dem Herzen sprechen. Denn einen HCD ohne Del Curto mag sich so recht niemand vorstellen.

