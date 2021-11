Eine deutliche Reaktion hatte Nati-Trainer Patrick Fischer nach der 1:7-Klatsche gegen die Slowakei angekündigt. Zumindest resultatmässig blieb diese in der Partie gegen Deutschland aus. Gegen die nördlichen Nachbarn unterlag die Schweiz 0:3.

Immerhin zeigten sich die Schweizer in der Defensive verbessert. Joren van Pottelberghe, der für Philip Wüthrich ins Line-up rückte, musste sich «nur» zweimal bezwingen lassen. Deutschland ging in der 28. Minute in Führung, als der Schweizer Keeper in Unterzahl den Puck nach vorne abprallen liess und beim Nachschuss von Tobias Rieder ohne Abwehrchance blieb.

00:31 Video Rieder steht goldrichtig und bringt Deutschland in Führung Aus Sport-Clip vom 13.11.2021. abspielen

Das grosse Aufbäumen der Fischer-Equipe blieb in einem ereignisarmen Schlussdrittel aus. Zu ideen- und harmlos präsentierte sich die Offensive der Schweizer. In der 59. Minute erhöhte Leonhard Pföderl auf 2:0, mit einem Treffer ins leere Tor sorgte Patrick Hager für das letztlich deutliche Schlussresultat.

Engagierter Auftakt

Dabei war die Schweizer Nationalmannschaft von Anfang an gewillt gewesen, sich nicht nur für die Klatsche gegen die Slowakei, sondern auch für das bittere WM-Out gegen Deutschland zu revanchieren. Mit aggressivem Forechecking drängte die Schweiz den Gastgeber in die eigene Zone. Der Lohn in Form des Führungstreffers blieb trotz klaren spielerischen Vorteilen aber aus. Auch im Mittelabschnitt legte das Schweizer Ensemble ähnlich engagiert los. Das Toreschiessen blieb aber dem Gegner vorbehalten.

Zum Abschluss des Deutschland Cup misst sich die Schweiz am Sonntag (ab 11:00 Uhr bei SRF im Liveticker) mit Russland. Deutschland duelliert sich im Anschluss mit der Slowakei um den Turniersieg. Im 2. Spiel am Samstag schlugen die Slowaken die Russen mit 3:1.