Die Schweiz muss sich Schweden an der Euro Hockey Tour in Göteborg 0:3 geschlagen geben.

Lucas Raymond erzielt die ersten beiden Treffer jeweils in Überzahl, Alexander Nylander gelingt per Empty Netter die Entscheidung.

Bei den offensiv weitgehend harmlosen Schweizern macht Andres Ambühl sein 306. Länderspiel und löst Mathias Seger als Rekordspieler ab.

Lian Bichsel erleidet im 1. Drittel einen Knöchelbruch und muss für die WM Forfait geben.

Seinen Rekordeinsatz im Trikot der Nationalmannschaft hatte sich Andres Ambühl wohl anders vorgestellt. Der 39-Jährige setzte zum Auftakt des vierten Aktes in der Euro Hockey Tour wohl einige Akzente. An der klaren Niederlage gegen Schweden, der 12. für die Schweiz in Folge, konnte er wie das ganze Team aber nichts ändern.

Dass Ambühl in Göteborg mit seinem 306. Länderspiel Mathias Seger überflügelte und nun alleiniger Rekordspieler ist, war aus Schweizer Sicht noch das Beste an der Partie.

Schliessen 01:55 Video Der ewige Andres Ambühl: Nati-Rekord geknackt Aus Sport-Clip vom 04.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 55 Sekunden. 03:01 Video Ambühl: «Es ist sehr speziell» Aus Sport-Clip vom 04.05.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 1 Sekunde. 00:55 Video Ambühl wird in Göteborg geehrt Aus Sport-Clip vom 04.05.2023. abspielen. Laufzeit 55 Sekunden. 02:05 Video Jenni: «Er hat seine Teamkollegen immer besser gemacht» Aus Sport-Clip vom 04.05.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 5 Sekunden.

Schweden drückte der Partie von Anfang an den Stempel auf. Die ersten beiden Tore kassierten die Schweizer in Unterzahl, zweimal war der in der NHL bei den Detroit Red Wings tätige Lucas Raymond (6. und 53. Minute) erfolgreich.

Dazwischen lag ein Mitteldrittel, in dem sich die Schweiz gegen die schwedische Wucht etwas besser präsentierte und bisweilen gut dagegenhielt, ohne jedoch zwingend zu werden. Die beste Möglichkeit auf einen Treffer bot sich Sven Senteler erst nach der zweiten Pause, als er in Unterzahl den Shorthander allein vor Schwedens Goalie Lars Johansson verpasste.

Schliessen 00:47 Video Raymond bringt Schweden im Powerplay in Führung Aus Sport-Clip vom 04.05.2023. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden. 01:04 Video Raymonds zweiter Streich – wieder in Überzahl Aus Sport-Clip vom 04.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden.

Van Pottelberghe mit guter Leistung

Werbung in eigener Sache machte Joren van Pottelberghe. Der Bieler Goalie, der nach dem Playoff-Final erst auf diese Woche hin zum Team gestossen war, parierte einige Male stark. Das 3:0 erzielte Alexander Nylander zwei Minuten vor dem Ende mit einem Schuss ins leere Gehäuse.

Mehr Durchschlagskraft in der Offensive erhofft sich Fischer auch dank Nino Niederreiter. Die Teilnahme des NHL-Stürmers an der WM bestätigte der Schweizer Verband vor Spielbeginn.

Bichsel verpasst die WM

Auf die gute Nachricht folgte allerdings eine schlechte, welche die Defensive betrifft. Verteidiger Lian Bichsel schied nach einem Zweikampf mit Linus Johansson bereits in der 9. Minute verletzt aus. Er musste humpelnd vom Eis geführt werden.

Im Spital wurde ein Bruch des linken Knöchels festgestellt, die eine Operation nötig macht. Bichsel wird gemäss Swiss Ice Hockey 6 bis 8 Wochen ausfallen und verpasst damit die WM.

01:00 Video In dieser Aktion erleidet Bichsel einen Knöchelbruch Aus Sport-Clip vom 04.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute.

Pesonen verhilft Finnland zum Sieg

Finnland gewann im Parallelspiel gegen Tschechien mit 3:2 nach Verlängerung. Matchwinner war der Langnauer Harri Pesonen mit dem Siegtreffer in der 63. Minute. Pesonen war bereits für das 1:0 verantwortlich gewesen. Tschechien wendete die Partie (Lakers-Stürmer Roman Cervenka gelang das 2:1), ehe Mikael Ruohomaa seine Farben 23 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit in die Overtime rettete.

01:27 Video Die Tore bei Finnland-Tschechien Aus Sport-Clip vom 04.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 27 Sekunden.

So geht es weiter

Die Nati reist am Freitag nach Tschechien. Am Samstag geht es in Brünn gegen Finnland (ab 11:40 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App), ehe am Sonntag gleichenorts die Partie gegen den Gastgeber folgt (ab 15:40 Uhr auf SRF info und in der Sport App). Die Schweiz, die an der Euro Hockey Tour nun seit 7 Partien sieglos ist, dürstet nach einem Erfolgserlebnis.

Kommende Woche disloziert das Schweizer Team in die lettische Hauptstadt Riga, wo die WM für die Nati am 13. Mai mit dem Spiel gegen Slowenien ihren Anfang nimmt.