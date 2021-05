Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft gewinnt auch den 2. WM-Test in Biel gegen Russland.

Nach dem 3:1 vom Freitag gewinnt das Team von Trainer Patrick Fischer am Samstag 1:0. Fabian Heldner ist der einzige Torschütze.

Am nächsten Dienstag steht mit dem Spiel gegen Italien der 3. Test an.

2 Siege gegen die Eishockey-Macht Russland innert 24 Stunden: Das lässt sich durchaus sehen. Die Schweiz ist damit sehr erfolgreich in die Vorbereitung für die Eishockey-WM Ende Mai in Riga gestartet.

Für das einsame Highlight der Partie sorgte Fabian Heldner in der 34. Minute: Aus dem Handgelenk von der blauen Linie erwischte der 24-Jährige Russland-Goalie Ivan Fedotow, der trotz freier Sicht mit dem Fanghandschuh danebengriff. Der Puck war wohl von einem russischen Schlittschuh noch leicht abgelenkt worden.

Van Pottelberghe wenig gefordert

Angespornt von der Führung investierte das Team von Trainer Patrick Fischer plötzlich mehr in die Offensive. In den Schlussminuten des Mitteldrittels scheiterten die Schweizer mehrfach aus besten Positionen.

Russland seinerseits war zu praktisch keiner Reaktion mehr fähig. Joren van Pottelberghe im Schweizer Tor konnte sich über die gesamten 60 Minuten nur selten auszeichnen, war aber jeweils zur Stelle. So musste er sich bei der grössten russischen Chance im 3. Drittel am Boden liegend strecken, um Jegor Korschkow im Slot am erfolgreichen Abschluss zu hindern.

Walser versagen die Nerven

Bis zu Heldners goldenem Tor hatte das Spiel nur vor sich hingeplätschert. Die beiden Teams agierten auf Augenhöhe, neutralisierten sich aber überwiegend gegenseitig. Beide Seiten wurden zudem von vielen Ungenauigkeiten im Zusammenspiel gehemmt.

Für einen der spärlichen Aufreger vor Spielhälfte sorgte Samuel Walser: Der Gottéron-Stürmer entwischte in Unterzahl der russischen Defensive, sein Abschluss stellte Fedotows Fanghandschuh aber vor keine Probleme.

So geht es weiter

Bereits am Dienstag, 4. Mai, steht der nächste und letzte Test in Biel an: Gegner der Schweiz ist dann Italien. Die beiden letzten Vorbereitungsspiele auf heimischem Boden vor der WM finden gegen Frankreich statt (7. und 8. Mai). Der Austragungsort ist noch offen, er wird aber in der Westschweiz sein.