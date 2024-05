Die Schweizer Hockey-Nati verliert in Kloten bei der Euro Hockey Tour gegen Schweden unglücklich mit 1:2.

Ein Doppelschlag im letzten Drittel macht die Differenz, Thürkauf gelingt nur noch der Anschluss.

Damit bleibt Schweden der Angstgegner schlechthin – seit 8 Jahren hat es keinen Sieg mehr gegeben.

Nach zuletzt 4 Testspiel-Siegen in Folge – je 2 gegen Frankreich und Lettland – geht für die Schweizer Eishockey-Nati die Niederlagenserie bei der Euro Hockey Tour weiter. Zum Auftakt der Czech Hockey Games, die letzten Spiele vor der Eishockey-WM, verlor das Team von Trainer Patrick Fischer gegen Schweden mit 1:2. Es ist dies bei der diesjährigen Euro Hockey Tour bereits die 10. Niederlage im 10. Spiel.

Später Doppelschlag

In einer ausgeglichenen, umkämpften Partie sorgte letztlich ein später Doppelschlag für die bittere Schweizer Niederlage. Fabian Zetterlund, einer von 6 NHL-Spielern bei den Schweden, hatte die Skandinavier in der 52. Minute mit einem platzierten Handgelenkschuss und via Pfosten in Führung gebracht.

Nur eine Zeigerumdrehung später erwischte Minnesota-Verteidiger Jonas Brodin Goalie Reto Berra aus ganz spitzem Winkel. Der Freiburg-Schlussmann machte die nahe Ecke zwar zu, dennoch fand die Scheibe ihren Weg ins Netz.

Die Schweizer wussten umgehend zu reagieren: Calvin Thürkauf übernahm an der blauen Linie den Puck, zog los und versenkte die Scheibe am schwedischen Goalie Jesper Wallstedt vorbei ins Gehäuse (56.). Zu mehr war die Schweiz vor rund 4500 Fans in Kloten aber nicht mehr imstande – trotz zusätzlichem Feldspieler in den Schlussminuten. Damit hat die Schweiz gegen Schweden seit 8 (!) Jahren kein Spiel mehr gewonnen.

Häufiges Abschlusspech

Der Ehrentreffer von Thürkauf war der verdiente Lohn für eine konzentrierte und gefällige Leistung der Schweizer über die gesamte Partie hinweg. Angeführt von Captain Nico Hischier und den anderen beiden NHL-Stars Jonas Siegenthaler und Philipp Kurashev vermochte die Nati Schweden ein ums andere Mal in Bedrängnis zu bringen.

Gleich 4 Mal scheiterten die Hausherren an der Torumrandung. Die grösste Chance, um die Schweiz in Front zu schiessen, verzeichnete Hischier bei Spielmitte. Nachdem Linienpartner Thürkauf an Wallstedt gescheitert war, traf der Stürmer von den New Jersey Devils statt dem halb-offenen Gehäuse nur den Pfosten.

Finnland schlägt Tschechien

Im anderen Spiel bei der Euro Hockey Tour ging Gastgeber Tschechien gegen Finnland – trotz eines Torschussverhältnisses von 39:16 (!) – mit 1:4 als Verlierer vom Eis. Langnau-Verteidiger Vili Saarijärvi hatte die Finnen im Powerplay in Führung gebracht (30.), Arttu Hyry erzielte kurz vor der 2. Pause das 2:0. Im Schlussdrittel kam das Heimteam zwar noch auf 1:3 heran (57.), Jere Innala machte mit einem Empty-Netter aber alles klar (60.).

So geht es weiter

Für die Schweiz geht es an der Euro Hockey Tour am Samstag mit dem Spiel gegen Finnland weiter (live ab 11:45 Uhr auf SRF zwei). Diese Partie, wie auch Spiel 3 gegen Tschechien am Sonntag (live ab 15:45 Uhr auf SRF info), findet in Brünn statt.