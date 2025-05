Legende: Wie oft jubelt er heuer an der WM? Kevin Fiala. Keystone/PETER SCHNEIDER

Das Warten hat ein Ende: Kevin Fiala ist am Sonntag in Dänemark gelandet und steht der Schweiz an der WM in Herning und Stockholm zur Verfügung.

Der letztjährige WM-MVP ist der 5. NHL-Spieler im Team von Patrick Fischer.

Fiala könnte bereits am Montag im 3. Gruppenspiel gegen die USA erstmals zum Einsatz kommen.

Mit etwas Verspätung wird die Schweiz an der WM in Dänemark und Schweden doch noch auf die Dienste von Kevin Fiala zählen können. Der Flügelstürmer der Los Angeles Kings ist am Sonntagabend in Herning angekommen.

Im Optimalfall könnte Fiala schon am Montagnachmittag gegen die USA zu seinem 1. Einsatz an der diesjährigen WM kommen. Spätestens aber am Donnerstag im 4. Gruppenspiel gegen Deutschland wird der 28-Jährige die Nati verstärken.

Fiala hatte von seinem NHL-Klub schon vor dem WM-Start grünes Licht für eine Teilnahme erhalten. Aus privaten Gründen liess die definitive Zusage des letztjährigen WM-MVPs aber auf sich warten – seit Sonntag ist klar: Er kommt.

Noch 2 freie Kader-Plätze

Fiala wird der 23. Spieler sein, den Nati-Trainer Patrick Fischer beim Turnier anmeldet. Insgesamt stehen 25 Kader-Plätze zur Verfügung. Einzig im Falle einer Verletzung hätte der Verband die Möglichkeit, noch einen weiteren Spieler nachzunominieren.

Aus dem aktuellen Schweizer Team noch nicht gemeldet wurden Goalie Sandro Aeschlimann, Stürmer Dario Rohrbach sowie die beiden Verteidiger Sven Jung und Dominik Egli.