Das erste von zwei Testspielen zwischen der Schweiz und der Slowakei endet mit einem 2:0 für die Gäste.

An Chancen mangelt es der Nati in Visp nicht – doch die Slowaken sind viel abgebrühter.

Am Samstag treffen die beiden Teams in Pruntrut erneut aufeinander.

Nach zwei Dritteln sprach das Schussverhältnis eine überdeutliche Sprache. 27 Mal hatte die Schweiz aufs Tor geschossen, die Slowaken kamen bloss auf 8 Abschlüsse. Doch auf der Anzeigetafel stand noch immer ein 0:0. Denn die Mannschaft von Patrick Fischer hatte während 40 Minuten im Abschluss gesündigt.

Wenige Sekunden vor der 2. Pause war es Dario Meyer gewesen, der die bis dato beste Möglichkeit vergeben hatte. Der Klotener konnte nach einem präzisen Pass von Michael Fora alleine auf den starken slowakischen Goalie Samuel Hlavaj losziehen, schoss aber zu hoch.

Der Schweizer Chancenwucher rächte sich zu Beginn des Schlussdrittels. Zuerst verlor Nathan Vouardoux hinter dem Tor die Scheibe. Jozef Balaz reagierte blitzschnell, passte die Scheibe durch den Slot und am 2. Pfosten netzte Adrian Holesinsky zum 1:0 ein (42.). 49 Sekunden später stand es schon 2:0 für die Slowaken. Dominik Egli hatte einen Schuss von Viliam Cacho unglücklich abgelenkt.

Die vielen Chancen des Andres Ambühl

Doch auch in der Folge kamen die Schweizer zu guten Chancen – allen voran Team-Senior Andres Ambühl. Der HCD-Stürmer hatte in seinem 301. Länderspiel nicht weniger als viermal das 1:2 auf dem Stock. Doch wie seinen Mannschaftskollegen wollte auch dem 39-Jährigen an diesem Abend nichts Zählbares gelingen.

Bereits drei Minuten vor dem Ende beorderte Coach Fischer Keeper Gilles Senn auf die Bank und versuchte es mit einem zusätzlichen Feldspieler. Doch es passte ins Bild, dass der Schweiz auch dann kein Treffer gelingen wollte. So ging sie trotz einer sehr ansprechenden Leistung mit vielen guten Momenten als Verliererin vom Eis. Slowakei-Keeper Hlavaj wehrte in seinem erst 3. Länderspiel 37 Schüsse ab.

So geht es weiter

Am Samstag bekommt die Schweiz die Chance zur Revanche gegen die Slowakei (live zu sehen bei SRF). Um 17:00 Uhr wird die Partie angepfiffen, gespielt wird in Pruntrut. In der nächsten Woche stehen dann zwei Tests gegen Frankreich auf dem Programm. Die Spieler der Playoff-Halbfinalisten Zug und ZSC Lions stossen erst in der 3. Vorbereitungswoche zum Team. Dann stehen zwei Partien gegen Lettland an.