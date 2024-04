Das 1. Testspiel im Hinblick auf die WM in Tschechien verliert die Schweiz in der Slowakei mit 0:3.

Die Entscheidung fällt in der 56. Minute: Alex Tamasi trifft sehenswert zum 2:0.

Tristan Scherwey feiert ein Jubiläum: Zum 100. Mal steht er für die Schweiz auf dem Eis.

Die Fans in der ausverkauften Eishalle im slowakischen Humenne jubelten kurz vor der Schlusssirene ein weiteres Mal: Andrej Kollar traf zum 3:0 ins leere Tor und entschied diese Partie 15 Sekunden vor Schluss endgültig. Damit besiegelte er auch die 12. Niederlage der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft in Serie.

Testspiel wird dem Namen gerecht

Es war beiden Teams von Beginn an anzumerken, dass sie sich am Start ihrer WM-Vorbereitungen befinden. Die Schweizer traten ohne NHL-Spieler oder National-League-Halbfinalisten an, was sich vor allem offensiv bemerkbar machte. Die Gäste taten sich das gesamte Spiel über schwer, sich vielversprechende Chancen herauszuspielen.

Mike Künzle kam mit seinen beiden Möglichkeiten (6./40.) einem Schweizer Treffer mit am nächsten, blieb aber schlussendlich erfolglos. Auch Tristan Scherwey konnte die Niederlage in seinem 100. Länderspiel nicht verhindern.

Zwischen den Pfosten zeigte Sandro Aeschlimann eine ansprechende Leistung, bis auf das 0:2 durch Alex Tamasi. Tamasi liess Simon Le Coultre stehen und überwand Aeschlimann auf der Fanghandseite.

01:11 Video Tamasi trifft herrlich zum 2:0 Aus Sport-Clip vom 11.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 11 Sekunden.

Beginn der Vorbereitung

Diese 0:3-Niederlage in Humenne (SVK) markierte den Beginn in die WM-Vorbereitung für die Mannschaft von Patrick Fischer. Trotz der Niederlage nach 60 Minuten konnten die Schweizer einen klitzekleinen Erfolg verbuchen: Das zum Test durchgeführte Penaltyschiessen nach den 60 gespielten Minuten konnten die Schweizer mit 3:1 (nach je 5 Schützen) für sich entscheiden.

Schliessen 02:02 Video Scherwey: «Ich hoffe, es kommen noch einige Spiele dazu» Aus Sport-Clip vom 11.04.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 2 Sekunden. 03:07 Video Richard: «Wir haben einfach die Tore nicht erzielt» Aus Sport-Clip vom 11.04.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 7 Sekunden.

So geht es weiter

Das nächste Testspiel der Schweizer steht bereits am Freitag an. Gegner ist am selben Spielort wieder die Slowakei.