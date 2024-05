Die Schweiz feiert im letzten Saisonspiel der Euro Hockey Tour den 1. Sieg und bezwingt Tschechien mit 2:1.

Die beiden Schweizer Tore fallen bereits im 1. Drittel und werden durch Dario Simion und Calvin Thürkauf erzielt.

Die Tschechen suchen in der Folge lange den Anschlusstreffer, dieser kommt in der 57. Minute aber zu spät.

Im allerletzten Anlauf hat es für die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft doch noch geklappt. Im 12. und letzten Saisonspiel der Euro Hockey Tour mit den Top-Nationen Finnland, Schweden und Tschechien feierte das Team von Patrick Fischer dank einem 2:1 in Brünn bei Gastgeber Tschechien den 1. Sieg. Damit scheint die Nati, den Tritt im letzten Spiel vor der WM gerade rechtzeitig gefunden zu haben.

Die beiden Tore des Schweizer Teams fielen bereits im Startdrittel. In der 9. Minute stand Dario Simion im Slot goldrichtig und konnte zur Schweizer Führung abstauben. Einen Abschluss Michael Foras von der blauen Linie hatte Fabrice Herzog mit dem Schlittschuh etwas glücklich vors Tor gelenkt.

00:57 Video Simion bringt die Schweiz in Führung Aus Sport-Clip vom 05.05.2024. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

16 Sekunden vor der 1. Pause war Calvin Thürkauf für das 2:0 besorgt. Der Lugano-Stürmer wurde bei einem schnellen Gegenstoss mustergültig von NHL-Verstärkung Philipp Kurashev bedient und konnte alleine auf Tschechien-Goalie Lukas Dostal losziehen. Dabei blieb er cool und verwandelte mit der Backhand sehenswert hoch in die nahe Ecke.

Zittern erst zum Schluss

Nach dem überzeugenden Startdrittel der Schweizer drehten die Tschechen zwar auf, doch dank einer starken Mannschaftsleistung und dem sicheren Leonardo Genoni im Tor deutete bis kurz vor Schluss viel auf einen Shutout hin.

In der 57. Minute gelang den Gastgebern durch einen Handgelenkschuss von Jakub Krejcik der Anschlusstreffer zwar doch noch. Zu mehr reichte es den Tschechen aber auch bei 6 gegen 4 in den letzten 36 Sekunden nicht mehr.

Schliessen 01:49 Video Hischier: «Wir nehmen die Energie mit an die WM» Aus Sport-Clip vom 05.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 49 Sekunden. 01:30 Video Genoni: «Es war ein sehr wichtiges Spiel für uns» Aus Sport-Clip vom 05.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 30 Sekunden.

Turniersieg für Finnland

Während sich die Schweiz im Duell der zuvor sieglosen Teams des Mini-Turniers den 3. Rang sicherte, triumphierte Finnland im «Final» gegen Schweden mit 4:3 nach Penaltyschiessen und gewann damit wie schon bei der letzten Tour-Station in Schweden alle 3 Partien.

So geht's weiter

Bereits nächste Woche beginnt in Prag und Ostrava die WM. Die Schweiz trifft am Freitag in der tschechischen Hauptstadt zum Auftakt auf Aussenseiter Norwegen (ab 16:10 Uhr live auf SRF zwei). Die weiteren Gegner in der Gruppenphase heissen der Reihe nach Österreich, Tschechien, Grossbritannien, Dänemark, Kanada und Finnland.