Die Nati unterliegt Lettland im 5. Spiel der WM-Vorbereitung mit 2:3 nach Penaltyschiessen und kassiert damit die 1. Niederlage.

In der ausverkauften Arena in Riga treffen Grégory Hofmann und Simon Knak für die Schweiz.

Bereits am Freitag kommt es zur Revanche.

Mit dem 10. Versuch im Penaltyschiessen sorgte Rihards Buhards für die Entscheidung zum 3:2 n.P. für Lettland und setzte der schönen Schweizer Serie ein Ende. In den vorherigen 4 WM-Testpartien gegen die Slowakei und Frankreich war das Team von Trainer Patrick Fischer siegreich geblieben.

In Riga bewegte sich die Nati mit dem WM-Dritten von 2023 vor stimmungsvoller Kulisse auf Augenhöhe, konnte mit 8 neuen Spielern im Vergleich zur Vorwoche gewisse fehlende Automatismen aber nicht kaschieren. Trotz allem dauerte es nur gerade 87 Sekunden, ehe Grégory Hofmann unter gütiger Mithilfe der lettischen Defensive die Schweiz in Front schoss. Für den Zuger war es das 1. Nati-Tor seit fast 4 Jahren.

Starker Charlin machtlos

Danach kam Lettland stark auf, immer wieder hielt Stéphane Charlin sein Team im Spiel. Zweimal war er dennoch machtlos:

In der 12. Minute reagiert Martins Lavins nach einem Abpraller am schnellsten und gleicht zum 1:1 aus.

Auch bei Spielmitte trifft den Langnau-Goalie keine Schuld, als ein Abschluss von Miks Tumanovs von Tyler Moy entscheidend abgelenkt wird.

Im Schlussdrittel kam die Schweiz wieder stärker auf und belohnte sich dafür durch Simon Knak (49.). Hofmann verpasste mit einem Pfostenschuss 5 Minuten vor dem Ende den 5. Sieg im 5. Testspiel. Genauso wie in der Verlängerung der unverwüstliche Andres Ambühl, der in seinem 339. Länderspiel von der Strafbank kommend mit einem Konter eine glänzende Möglichkeit nicht nutzen konnte.

So bleibt unter dem Streich eine (unwichtige) Niederlage. Und die Tatsache, dass das Schweizer Sorgenkind weiter ein Problemfall bleibt: 3 Überzahlsituationen gegen die Letten konnte nicht ausgenutzt werden, es bleibt damit bei einem Powerplay-Treffer in der WM-Vorbereitung.

So geht es weiter

Bereits am Freitag testet die Nati ein zweites Mal gegen Lettland. Dann beginnt vom 1. bis 4. Mai die unmittelbare WM-Vorbereitung: In Kloten und Brünn trifft die Schweiz an der Euro Hockey Tour gegen Schweden, Finnland und Tschechien. Ab dem 9. Mai beginnt die WM in Schweden und Dänemark.

Resultate