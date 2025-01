Legende: Darf sich erstmals in der Nati beweisen Tigers-Stürmer Dario Rohrbach. Keystone/Marcel Bieri

Für das dritte Turnier der Euro Hockey Tour vom 6. bis 9. Februar in Schweden hat Patrick Fischer erstmals Lausanne-Goalie Kevin Pasche und Stürmer Dario Rohrbach von den SCL Tigers nominiert. Seit längerer Zeit ebenfalls wieder aufgeboten ist Luca Fazzini, der zuletzt in der Saison 2021/2022 für die A-Nati spielte. Der Lugano-Stürmer ist mit 19 Treffern aktuell bester Schweizer Torschütze in der National League.

Jan Cadieux, der bis Ende 2024 als Trainer bei Genf-Servette unter Vertrag stand, und Luca Gianinazzi, kürzlich bei Lugano entlassen, werden das Trainerteam beim bevorstehenden Zusammenzug als Assistenten verstärken.

Das komplette Nati-Aufgebot Box aufklappen Box zuklappen Torhüter (3): Stéphane Charlin (SCL Tigers), Kevin Pasche (Lausanne HC), Ludovic Waeber (EHC Kloten) Verteidiger (9): David Aebischer (HC Lugano), Iñaki Baragano (SCRJ Lakers), Tim Berni (Genève-Servette HC), Giancarlo Chanton (Genève-Servette HC), Dominik Egli (Frölunda HC / SHL), Michael Fora (HC Davos), Tobias Geisser (EV Zug), Sven Jung (HC Davos), Romain Loeffel (SC Bern) Stürmer (15): Nicolas Baechler (ZSC Lions), Christoph Bertschy (HC Fribourg-Gottéron), Enzo Corvi (HC Davos), Luca Fazzini (HC Lugano), Ken Jäger (Lausanne HC), Simon Knak (HC Davos), Mike Künzle (EV Zug), Tyler Moy (SCRJ Lakers), Marco Müller (HC Lugano), Théo Rochette (Lausanne HC), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Tristan Scherwey (SC Bern), Sandro Schmid (HC Fribourg-Gottéron), Justin Sigrist (ZSC Lions), Calvin Thürkauf (HC Lugano)

Startspiel in Langnau

Das Team trifft sich am kommenden Dienstag in Kloten. Zwei Tage später steht das «Breakout-Game» gegen Finnland in Langnau (19:45 Uhr) auf dem Programm. Am Freitag reist die Schweizer Delegation dann nach Stockholm, wo sie die beiden weiteren Partien gegen Gastgeber Schweden (Samstag, 16:00 Uhr) und Tschechien (Sonntag, 12:00 Uhr) austrägt. Alle Partien sehen Sie live bei SRF.

Euro Hockey Tour