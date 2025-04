Die Eishockey-Nati bezwingt Lettland in der WM-Vorbereitung mit 4:2.

Damit revanchiert sich die Schweiz für die Niederlage vom Vortag. Die Leistung lässt allerdings einiges zu wünschen übrig.

Die nächsten Spiele absolviert die Schweiz im Rahmen der Euro Hockey Tour vom 1. bis 4. Mai.

Im 2. Test innert 24 Stunden gegen Lettland war die Schweiz 31 Minuten lang klar unterlegen. Der Mannschaft von Patrick Fischer schien kaum etwas zu gelingen. Sie spielte zu viele Fehlpässe, verlor Zweikämpfe und hatte in der Offensive keine einzige zwingende Torchance zu verbuchen. Dass die Gastgeber nur mit 1:0 in Führung lagen, war einzig der lettischen Ineffizienz und einem starken Leonardo Genoni im Schweizer Tor geschuldet.

Doch nach einer Teamansprache Fischers kam innert kürzester Zeit plötzlich die Schweizer Wende:

31:52 Minuten: Nach einem gewonnenen Bully setzt sich die Schweiz im lettischen Drittel fest. Simon Knak legt an der blauen Linie quer zu Tim Berni. Dieser läuft bis zum hohen Slot und bezwingt den lettischen Goalie mit einem präzisen Handgelenkschuss – der Ausgleich.

Nach einem gewonnenen Bully setzt sich die Schweiz im lettischen Drittel fest. Simon Knak legt an der blauen Linie quer zu Tim Berni. Dieser läuft bis zum hohen Slot und bezwingt den lettischen Goalie mit einem präzisen Handgelenkschuss – der Ausgleich. 32:38 Minuten: Nur 46 Sekunden später liegt die Scheibe schon wieder im lettischen Tor. Michael Fora schliesst nach einem Pass Marco Lehmanns direkt ab und trifft zum 2:1.

Die schmeichelhafte Führung gab der Schweiz gegen Ende des Mitteldrittels Aufwind. In der 38. Minute fiel gar noch das 3:1. Dario Rohrbach lenkte einen Abschluss Dominik Eglis ins lettische Tor ab.

Lettland gibt nicht auf

Lettland gab sich ob der Nackenschläge nicht geschlagen und kämpfte sich im Schlussdrittel zurück ins Spiel. In der 43. Minute erzielte Felikss Gavars in Unterzahl das 2. Tor für die Hausherren, die wie schon am Donnerstag von zahlreichen Fans in Riga lautstark angefeuert wurden.

Was folgte, waren 15 lange und hitzige Minuten, in denen Lettland zeitweise vehement auf den Ausgleich drückte. Bei doppelter Überzahl in der 54. Minute brannte es vor dem Schweizer Tor etwa lichterloh, doch den Letten wollte kein weiteres Tor gelingen. Auch nicht, als man den eigenen Torhüter in der Schlussphase durch einen 6. Feldspieler ersetzte. Im Gegenteil: In der 59. Minute sorgte Fabian Ritzmann mit einem Empty-Netter für die Entscheidung.

So geht es weiter

Mit dem Sieg in Lettland endet für die Schweiz die 3. Vorbereitungswoche für die am 9. Mai beginnende WM in Schweden und Dänemark. Bevor es ernst gilt, absolviert Fischers Mannschaft Anfang Mai noch drei Spiele im Rahmen der Euro Hockey Tour. In Kloten und Brünn (CZE) trifft die Schweiz auf Schweden, Finnland und Tschechien. Alle Spiele sehen Sie live bei SRF.

Resultate