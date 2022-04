Die Duelle zwischen der Schweiz und Deutschland sind in der Regel umkämpft und fallen selten deutlich aus. Im 4. von 9 Schweizer Testspielen auf dem Weg an die WM in Finnland war dies für einmal anders. Die Schweizer degradierten die Deutschen im letzten Drittel mit 4 Treffern innerhalb von gut 4 Minuten regelrecht und siegten 6:1. Gegen den Erzrivalen hatte die Schweiz letztmals im November 1989 in Zürich höher gewonnen (8:2).

Reaktion auf Niederlage vom Donnerstag

Am Donnerstag im 1. Vergleich auswärts in Rosenheim (2:4) hatten die Schweizer den Sieg leichtfertig vergeben und im letzten Abschnitt noch 2 Treffer kassiert. Diesmal lief es ihnen deutlich besser – und dies nicht nur in den letzten 20 Minuten. Bereits nach 145 Sekunden gingen die Schweizer nach einem Abpraller durch Luca Hischier in Führung. Nach exakt 36 Minuten lenkte Kilian Mottet einen Schuss von Noah Delémont zum 2:0 ab.

Schnelle Antwort auf Anschlusstor

Die Zweitore-Führung widerspiegelte das Geschehen gut. Die Auswahl von Patrick Fischer spielte gewohnt schnell und intensiv. Sie machte die Räume eng und störte die Deutschen beim Spielaufbau früh. Heikel wurde es für die Schweiz nur einmal, und zwar als Alexander Ehl 2 Minuten nach der 2. Pause den Anschlusstreffer schoss und damit dem Nati-Debütanten Sandro Aeschlimann im Tor den Shutout vermieste.

Die Schweizer reagierten auf den einzigen Gegentreffer postwendend. Nur 95 Sekunden später stellte André Heim den Zweitore-Vorsprung wieder her. Michael Fora, Luca Fazzini im Powerplay und Calvin Thürkauf liessen in den Minuten danach die weiteren Treffer folgen zum 1. Sieg gegen Deutschland nach zuletzt 3 Niederlagen in Serie.

Nächste Woche geht es für Fischers Auswahl in der WM-Vorbereitung mit zwei Heimspielen in Weinfelden gegen Lettland weiter.