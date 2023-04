Die Schweizer Eishockey-Nati verliert auch das zweite Testspiel gegen die Slowakei.

Der 3:2-Siegtreffer fällt nach 53 Sekunden in der Verlängerung.

Am nächsten Freitag steht der erste von zwei Tests gegen Frankreich an.

Die vorentscheidende Szene zwischen der Schweiz und der Slowakei in Pruntrut ereignete sich in der 56. Minute: Calvin Thürkauf checkte Martin Gernat auf offenem Eis hart und erwischte den Slowaken am Kopf. Die Schiedsrichter schauten sich die Szene im Video an – und sprachen eine 5-Minuten-Strafe gegen den Lugano-Stürmer aus. Zu diesem Zeitpunkt stand es im zweiten Testspiel innert 24 Stunden 2:2.

Legende: Am Ende jubelt der Gegner Die Schweiz kassierte in Unterzahl das 2:3. Keystone/Anthony Anex

In der regulären Spielzeit konnte der Olympia-Dritte von Peking 2022 keinen Profit aus der langen Überzahl schlagen. Die Schweizer retteten sich in die Verlängerung – doch nach 53 Sekunden war der Widerstand bei 3 gegen 4 gebrochen. Simon Petras erwischte Nati-Keeper Connor Hughes mit einem Onetimer. Damit jubelten die Slowaken erneut, nachdem sie am Freitag 2:0 gewonnen hatten.

Zweimalige Führung verspielt

Das Team von Patrick Fischer brachte sich mit der 2:3-Niederlage n.V. um den verdienten Lohn für eine lange Zeit beherzte Leistung. In einem intensiven Testspiel waren die Gastgeber zwei Mal in Führung gegangen. André Heim stocherte den Puck in der 8. Minute über die Linie, nachdem Slowakei-Keeper Simon Latkocy den Puck nicht hatte kontrollieren können. Doch Ex-Zuger Peter Cehlarik glich die Partie kurz darauf sehenswert aus.

Im Mitteldrittel gab die Schweiz über weite Strecken den Ton an und ging in der 25. Minute erneut in Führung. Thürkauf traf nach Zusammenspiel mit Dario Meyer und Heim präzise aus der Drehung und erwischte Latkocy zwischen den Beinen.

Doch kurz nach der 2. Pause glichen die Gäste das Geschehen wieder aus. Andrej Kudrna traf nach einer Standard-Situation vom Bullypunkt, wobei Lukas Frick den Schuss noch leicht ablenkte. Hughes, der anstelle von Gilles Senn das Tor hütete, war bei dieser Situation gar schnell unten.

Es sollte die slowakische Wende einleiten. Der Gruppengegner der Schweiz an der WM in Riga und Tampere (ab 12. Mai) überzeugte dabei durch seine Effizienz, hatte man doch deutlich weniger Abschlüsse (21:35). «Wir müssen noch viel anschauen», sagte Nationaltrainer Fischer im Interview.

So geht es weiter

In der zweiten WM-Vorbereitungswoche testet die Schweiz am kommenden Freitag und Samstag zwei Mal gegen Frankreich (beide Partien live bei SRF). In der Woche darauf stehen zwei Partien gegen Lettland auf dem Programm.