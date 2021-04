Am Freitag und am Samstag testet die Schweizer Eishockey-Nati in Biel zweimal gegen Russland (beide Partien sind live bei SRF zu sehen). Am Montag hat Trainer Patrick Fischer sein 24-köpfiges Aufgebot für diese Spiele, die Teil der 1. Vorbereitungswoche für die WM in Riga (ab 21. Mai) sind, bekanntgegeben.

Noch nicht dabei sind freilich die Schweizer Nordamerika-Söldner sowie die Spieler der Playoff-Halbfinalisten Zug, Genf, Lakers und ZSC.

Ohne Moser und Malgin

Die Nati wird während der gesamten Vorbereitungszeit in der Schweiz (bis am 12. Mai) in Cham trainieren und dort auch untergebracht sein. Im 24-köpfigen Kader sind 9 Spieler, die 2019 an der letzten durchgeführten WM im Kader standen: Reto Berra; Michael Fora, Lukas Frick, Romain Loeffel, Janis Moser; Andres Ambühl, Christoph Bertschy, Vincent Praplan, Tristan Scherwey.

Simon Moser (SC Bern) wird in den kommenden Wochen zum 2. Mal Vater und verzichtet deshalb auf die WM-Kampagne. Zudem hat Swiss Ice Hockey von der Organisation der Toronto Maple Leafs bislang noch keine Freigabe für Denis Malgin (Lausanne) erhalten.

1. Schweizer Nati-Aufgebot für die WM Box aufklappen Box zuklappen Tor: Reto Berra (Freiburg), Joren van Pottelberghe (Biel), Niklas Schlegel (Lugano) Verteidigung: Lukas Frick (Lausanne), Andrea Glauser (SCL Tigers), Michael Fora (Ambri), Romain Loeffel (Lugano), Ramon Untersander (Bern), Samuel Kreis (Biel), Janis Moser (Biel), Fabian Heldner (Lausanne) Sturm: Vincent Praplan (Bern), Andres Ambühl (Davos), Luca Fazzini (Lugano), Inti Pestoni (Bern), Alessio Bertaggia (Lugano), André Heim (Bern), Tristan Scherwey (Bern), Fabrice Herzog (Davos), Enzo Corvi (Davos), Jason Fuchs (Biel), Killian Mottet (Freiburg), Christoph Bertschy (Lausanne), Samuel Walser (Freiburg)