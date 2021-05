In Lettland gibt es für die Nati einen 3:0-Sieg. Schon am Samstag kommt es zur Reprise, bevor gleichenorts die WM stattfindet.

Nachdem die Schweizer in den beiden Tests gegen Russland (3:1/1:0) nur einen Gegentreffer zugelassen hatten, bewiesen sie auch in der ersten Partie gegen Lettland ihre defensive Stabilität. Kamen die Balten doch einmal zu einer guten Chance, behielt Reto Berra die Übersicht. Der Freiburg-Keeper feierte seinen 10. Shutout im Nationaldress.

Simion trifft doppelt

Vorne nutzten die Schweizer 2 Fehler der Gastgeber gnadenlos aus, 2 Mal stand Dario Simion goldrichtig. Der Stürmer von Schweizer Meister Zug strotzt nach einer starken Saison (33 Tore in 63 Begegnungen) vor Selbstvertrauen. Das 3:0 erzielte Killian Mottet (30.), der den bei den SCL Tigers tätigen Goalie Ivars Punnenovs per «Buebetrickli» erwischte.

Im letzten Drittel überstanden die Schweizer eine 45-sekündige doppelte Unterzahl. Am Ende gab es für die Schweiz den 9. Sieg in Serie gegen die Balten. Am Samstag treffen die Schweizer ein zweites Mal auf Lettland. Ab dem 22. Mai gilt es ernst. Die Schweiz trifft dann zum Auftakt der WM in Riga auf Tschechien.