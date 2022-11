Debüt-Sieg an Euro Hockey Tour: Schweizer überraschen Finnland

Die Schweiz gewinnt bei ihrem Debüt an der Euro Hockey Tour gegen Gastgeber Finnland mit 3:2 nach Penaltyschiessen.

Das Team von Patrick Fischer zeigt in Turku gegen den Weltmeister und Olympiasieger eine starke Leistung.

Nebst Torhüter Leonardo Genoni überzeugt in den Schweizer Reihen vor allem Torschütze Sven Andrighetto.

Mit dem ersten Auftritt seines Teams in dieser Saison – und auf der renommierten Euro Hockey Tour – durfte Patrick Fischer vollends zufrieden sein. Gleich zum Auftakt stellte sich den Schweizern mit Finnland nämlich der Weltmeister und Olympiasieger in den Weg.

Bereits vor dem entscheidenden Penaltyschiessen stand fest: Die Eishockey-Nati hatte diese schwierige Aufgabe im finnischen Turku bestanden. Sie zeigte sich über weite Teile der Partie ebenbürtig und besass besonders in der ersten Spielhäfte gar die zwingenderen Chancen. Und dies, obwohl die NHL- und auch mehrere NL-Akteure im Aufgebot Fischers fehlten.

Genoni wie zu besten Zeiten

Im Gegensatz zu den jüngsten Auftritten in der Liga zeigte sich besonders Leonardo Genoni an der Euro Hockey Tour in Topform. Einzig beim Treffer zum 1:2 aus Schweizer Sicht liess der Zuger einen Schuss abprallen, ansonsten behielt er sein Team auch im kräfteraubenden Drei gegen Drei mehrmals im Spiel.

Im Shootout setzte der 35-Jährige seiner Leistung schliesslich die Krone auf und hielt vier gegnerische Versuche. Weil mit Tyler Moy und Damien Riat zuvor zwei Schweizer verwertet hatten, war der Coup im hohen Norden nach Genonis letzter Parade besiegelt.

00:38 Video Andrighetto bringt die Schweiz gegen den Weltmeister in Front Aus Sport-Clip vom 10.11.2022. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Finnen nutzen Überzahl aus

Auch im Angriff liessen sich die Schweizer vom scheinbar stärkeren Gegner nicht beirren. Bereits nach 10 Minuten verwertete Sven Andrighetto einen Backhand-Pass von Andres Ambühl eiskalt in den Winkel. Nach der ersten Drittelpause brachte eine Schweizer Strafe die Gastgeber zurück, die nach dem sehenswerten 1:1 durch Jere Innala in Überzahl im Schlussdrittel prompt nachlegten.

Schliessen 00:25 Video Finnischer Ausgleich: Auch Innala trifft sehenswert Aus Sport-Clip vom 10.11.2022. abspielen. Laufzeit 25 Sekunden. 00:25 Video Karrer markiert 9 Minuten vor Schluss das 2:2 Aus Sport-Clip vom 10.11.2022. abspielen. Laufzeit 25 Sekunden.

Die Schweizer Equipe steckte aber nie auf und markierte in Person von Roger Karrer neun Minuten vor der Schlusssirene den neuerlichen Ausgleich – und rettete sich damit in die Entscheidung.

Bereits am Samstag (11:30 Uhr) duellieren sich Schweiz und Schweden – wiederum live bei SRF. Die Skandinavier kamen zum Turnierauftakt in Tschechien zu einem ungefährdeten 4:1-Sieg. Stürmer André Petersson avancierte mit einem Hattrick zum Matchwinner.

Schliessen 02:13 Video Alatalo: «Meine Grossmutter war heute im Stadion» Aus Sport-Clip vom 10.11.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 13 Sekunden. 01:29 Video Moy: «Schon ziemlich cool diese Finnen zu schlagen» (engl.) Aus Sport-Clip vom 10.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 29 Sekunden. 03:27 Video Fischer: «Wollen diese Top-Nationen regelmässiger schlagen» Aus Sport-Clip vom 10.11.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 27 Sekunden.