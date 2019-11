2. Sieg im 2. Spiel: Die Schweizer Eishockey-Nati gewinnt am Deutschland Cup auch gegen die Heimmannschaft.

Suter schiesst die Schweizer in letzter Sekunde zum Sieg

4:3 n.V. am Deutschland Cup

Nur noch 2 Sekunden standen in der Verlängerung auf der Matchuhr, als die Schweiz doch noch den Sieg gegen Deutschland holte: Pius Suter preschte in den letzten Momenten nach vorne und versenkte am Deutschland Cup bereits seinen 3. Treffer.

Dank diesem späten Tor gewann die Schweizer Nati doch noch mit 4:3 n.V. und holte damit den 2. Sieg im 2. Spiel. Zum Abschluss des Deutschland Cups trifft die Schweiz am Sonntag um 11:00 Uhr auf Russland. In diesem Spiel kann sich die Nati den Turniersieg sichern.

Wildes Schlussdrittel

Besonders das letzte Drittel dieses turbulenten Spiels hatte es mit 4 Toren in sich: Erst schoss Matchwinner Pius Suter die Schweiz mit 2:1 in Führung (42.) und drehte damit die Partie nach einem Rückstand zu Gunsten der Schweiz.

Doch auch die Deutschen kamen noch einmal zurück: Innerhalb von nur 3 Minuten stellten sie auf 3:2. Daniel Pietta (48.) und Daniel Fischbuch (51.) mit seinem ersten Nati-Tor euphorisierten die einheimischen Zuschauer: Die Fans liefen anschliessend zur Hochform auf und pushten die Deutschen nach vorne.

Zu diesem Zeitpunkt schien das Spiel eigentlich entschieden. Doch just in dieser Druckphase konnte die Schweiz erneut reagieren: Nach einem schönen Doppelpass mit Jason Fuchs glich Luca Fazzini (53.) zum 3:3 aus und rettete die Schweiz damit in die Verlängerung.

Titelverteidiger mit den ersten Punkten

Im 2. Spiel des Tages fuhr Russland mit einem 3:2 n.V. gegen die Slowakei den ersten Sieg ein. Sergej Toltschinskij war mit seinem 2. Treffer die Entscheidung in der Overtime gelungen. Russland wahrt sich dank diesem Sieg die Chance auf die Titelverteidigung.

Resultate Deutschland Cup

Sendebezug: sportaktuell, SRF zwei, 04.11.2019, 22:35 Uhr