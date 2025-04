Die Schweizer entscheiden auch das zweite Testspiel gegen Frankreich in der WM-Vorbereitung für sich.

Beim 5:2-Erfolg in Marseille reihen sich 5 verschiedene Nati-Akteure unter die Torschützen.

Das nächste Testspiel bestreitet die Schweiz am Donnerstag in Riga gegen Lettland (live bei SRF).

Die Schweiz hat ihre Ungeschlagenheit in der WM-Vorbereitung gewahrt. Die Mannschaft von Trainer Patrick Fischer entschied ihr insgesamt viertes Testspiel und das zweite gegen Frankreich innert 24 Stunden mit 5:2 für sich.

Ab Spielmitte die Kontrolle übernommen

Die Partie in Marseille war lange ausgeglichen. Nach 20 Minuten stand es nach Treffern von Tim Berni (7.) und Anthony Rech (16.) 1:1. Im Mittelabschnitt waren es die Franzosen, welche erstmals vorlegen konnten. Kevin Spinozzi zog aus der Distanz ab und profitierte davon, dass Nati-Goalie Stéphane Charlin den Puck aufgrund des grossen Verkehrs im Slot nicht kommen sah.

Die Reaktion der Schweizer liess jedoch nicht lange auf sich warten. 68 Sekunden nach dem 1:2 reagierte Axel Simic am schnellsten auf einen Abpraller des französischen Torhüters Julian Junca und stellte auf 2:2.

In der Folge übernahm die Schweiz immer stärker das Spieldiktat und kam in der 31. Minute durch Fabian Ritzmann verdient zum 3:2-Führungstreffer. Der SCB-Stürmer traf mit einem präzisen Schuss in die hohe Ecke.

In den letzten 20 Minuten liess die Schweiz nicht mehr viel zu. Ihrerseits erzielte die Nati noch zwei weitere Tore. Erst netzte Luca Fazzini ein (50.), ehe Marc Marchon mit einem harten Schlagschuss den 5:2-Endstand besorgte (52.).

So geht's weiter

Die Nati reist am Sonntag in die Heimat zurück. Am Ostermontag geniessen Spieler und Staff einen freien Tag, bevor es ab Dienstag an die Vorbereitungen für die nächsten Testspiele geht. Am Donnerstag und Freitag misst sich die Schweiz zweimal in Riga mit Lettland.

Schweizer Nati