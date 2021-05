Die Schweiz gewinnt an der Eishockey-WM in Riga in der Gruppe A gegen Belarus 6:0.

Sowohl im 1. wie im 2. Drittel trifft die Nati früh.

Durch Schwedens 3:1-Sieg gegen die Slowakei steht die Viertelfinal-Qualifikation der Nati rechnerisch noch nicht fest.

Christoph Bertschy bescherte der Nati mit seinem Treffer zum 1:0 nach nur 36 Sekunden einen Auftakt nach Mass. Der entscheidende Pass in den Slot kam dabei von Tristan Scherwey. Für Bertschy war es der erste Torerfolg an der diesjährigen WM in Riga.

Das frühe Tor liess erahnen, dass die Schweizer die 1:4-Niederlage vom Samstag gegen Russland gut weggesteckt hatten. Und es nährte die Hoffnung auf einen Vollerfolg gegen Belarus. Zweimal hatte die Nati an dieser WM bisher das Skore eröffnet – und sowohl gegen Dänemark wie die Slowakei einen Sieg folgen lassen.

Tatsächlich setzten die Schweizer ihre anfängliche Dominanz bündig fort:

19. Minute: Nach einem Schuss von Timo Meier lander der Abpraller bei Joël Vermin, der zum 2:0 vollendet.

22. Minute: Sven Andrighetto sorgt dafür, dass auch das Mitteldrittel nach Schweizer Gusto beginnt. Das 3:0 fällt nur 69 Sekunden nach Wiederanpfiff.

Nach 32 Minuten und dem 5. WM-Tor von Grégory Hofmann zum 4:0 zweifelte definitiv niemand mehr am Schweizer Sieg. Nicht nur bei dieser sehenswerten Kombination zeigte der 28-jährige Stürmer, dass seine Karriere mit grosser Wahrscheinlichkeit in der NHL ihre Fortsetzung finden wird.

Im letzten Abschnitt waren es erneut Vermin mit seinem 2. Treffer und kurz vor Schluss Fabrice Herzog, die den 6:0-Schlussstand sicherstellten.

Über die ganze Spieldauer imponierte es, wie die Schweizer die Belarussen konzentriert vom Eis arbeiteten. Und obwohl das Offensivspiel der Nati gegen Schweden (0:7) und Russland (1:4) nicht funktioniert hatte, hat das Team von Patrick Fischer nun mehr Tore als alle anderen Teams der Gruppe A erzielt.

So geht es weiter

Die Schweizer dürfen die Planung für die Viertelfinals langsam vorantreiben. Zur sicheren Qualifikation fehlt bloss noch ein Punkt. Die Schweizer bestreiten ihr letztes Vorrundenspiel am Dienstagmittag (11:15 Uhr live auf SRF zwei) gegen Aussenseiter Grossbritannien.

Womöglich steht für die Nati das sichere Weiterkommen aber schon früher fest. Dann nämlich, wenn wenn Tschechien am Montag gegen Dänemark nicht gewinnt.