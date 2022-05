Die Schweiz schlägt Dänemark an der WM in Helsinki 6:0.

Mit 4 Treffern macht das Team von Patrick Fischer bereits im Mitteldrittel alles klar.

Nach zwei Spielen steht die Schweiz damit in der Gruppe A mit dem Punktemaximum da.

2 Spiele, 6 Punkte, 11 Tore: Die Schweiz hat die WM in Helsinki wunschgemäss begonnen. Nach dem 5:2 gegen Italien am Samstag doppelte die Nati gegen Dänemark nach. In der jüngeren Vergangenheit war das Team des ehemaligen National-League-Trainers Heinz Ehlers nicht eben der Lieblingsgegner der Schweiz gewesen.

Doch anders als beim 3:5 an den Olympischen Spielen in Peking und beim erknorzten 1:0 an der WM letztes Jahr in Riga bereiteten die körperlich starken Nordeuropäer den Schweizern am Sonntagabend keine Mühe. Die Forderung von Trainer Patrick Fischer, geradliniger zu spielen, setzten sie perfekt um.

Mitteldrittel aus einem Guss

Mit vier Toren legten sie im starken Mitteldrittel die Basis für den ungefährdeten Sieg. Für die Musik sorgten die NHL-Spieler im Team:

22. Minute: Timo Meier stellt beim 2:0 im Powerplay seine Schussgewalt unter Beweis.

Timo Meier stellt beim 2:0 im Powerplay seine Schussgewalt unter Beweis. 26. Minute: Dänemarks Goalie Frederik Dichow lenkt den Puck nach einem Schuss von Pius Suter ins eigene Tor.

Dänemarks Goalie Frederik Dichow lenkt den Puck nach einem Schuss von Pius Suter ins eigene Tor. 33. Minute: Janis Moser profitiert davon, dass Denis Malgin zwei Spieler auf sich zieht. Er versenkt die Scheibe über Dichows Schulter im Tor.

Janis Moser profitiert davon, dass Denis Malgin zwei Spieler auf sich zieht. Er versenkt die Scheibe über Dichows Schulter im Tor. 38. Minute: Nun ist die Reihe in Überzahl an Philipp Kurashev. Nach einem Flip-Pass von Nico Hischier trifft er zum 5:0.

Mit der deutlichen Führung im Rücken gingen die Schweizer weiter konsequent zur Sache. Malgin machte das halbe Dutzend in der 47. Minute voll. Zum dritten Mal fruchteten die Versuche der Schweizer mit einem Mann mehr.

Fast kein Haar in der Suppe

Anlasten mussten sich die Schweizer höchstens, dass sie zumindest zu Beginn der Partie zu viele Strafen nahmen. In Überzahl-Situationen wurde der Gegner, der beim 9:1 gegen Kasachstan vier Powerplay-Treffer erzielt hatte, in Ansätzen nämlich gefährlich. Etwa bei Nikolaj Ehlers' Pfostenschuss in der 31. Minute. Leonardo Genoni, der an dieser WM zum ersten Mal zum Einsatz kam und gleich einen Shutout feierte, verbrachte aber insgesamt einen geruhsamen Abend.

Im Startdrittel hatte Fabrice Herzog die Schweiz mit dem 1:0 in der 9. Minute auf Kurs gebracht. Für den Zuger Stürmer war es wie für alle anderen Torschützen mit Ausnahme Malgins die Premiere an dieser WM. Dass für die Schweiz nach 2 Spielen bereits 9 verschiedene Spieler getroffen haben, spricht für die Breite der Mannschaft an diesem Turnier.

Am Dienstag der nächste hohe Sieg?

Am Montag hat die Nati Pause. Erst am Dienstag geht es mit dem Gruppenspiel gegen die noch sieglosen Kasachen weiter (19:20 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App).