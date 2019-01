Ohne Frage: Der Schweizer 2:0-Erfolg im Viertelfinal gegen Schweden ist einer überragenden Teamleistung zu verdanken. Ohne die zahlreichen Paraden von Goalie Luca Hollenstein wäre die Sensation aber nicht möglich gewesen.

Hollenstein, im Novizen-Alter von Chur nach Zug gewechselt, kommt an der WM auf eine sagenhafte Fangquote von 97,8 Prozent. Der 18-Jährige, der bei der EVZ Academy in der Swiss League in dieser Saison erste Erfahrungen im Profi-Geschäft sammelt, brachte die Schweden mit zahlreichen Paraden zur Verzweiflung.

Die schönsten Paraden von Hollenstein, der zum besten Spieler der Partie erkoren wurde, sehen Sie im Video oben.