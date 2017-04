A-WM «wäre zu viel» für Nico Hischier

SCB-Trio mit Absage

Nebst Hischier muss die Nati an der WM auch auf ein SCB-Trio verzichten: Der Nachrichtenagentur sda wurde am Freitag aus Kreisen des Nationalteams bestätigt, dass Nationaltrainer Fischer an der WM auf Eric Blum (Handverletzung), Simon Moser (ebenfalls verletzt) und Martin Plüss (Absage) verzichten muss.