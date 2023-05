Legende: Der Dirigent und sein Orchester Patrick Fischer nimmt auf dem Weg zur WM die letzten Justierungen an seiner Equipe vor. Keystone/Michael Buholzer

Unisono betonen im Umfeld der Schweizer Nationalmannschaft alle, wie wichtig die erstmalige Teilnahme an der Euro Hockey Tour (dank dem Ausschluss von Russland) ist. Den Abschluss gibt es in Brünn gegen Finnland (Samstag, 12:00 Uhr) und den Gastgeber Tschechien (Sonntag, 16:00 Uhr), davor reist das Team von Nationalcoach Patrick Fischer nach Göteborg, wo es am Donnerstag (19:00 Uhr) auf Schweden trifft.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Partien der 4. Station der Euro Hockey Tour können Sie wie folgt mitverfolgen: Donnerstag, 4. Mai: 18:10 Uhr: Finnland – Tschechien (SRF Sport App)

18:40 Uhr: Schweden – Schweiz (SRF zwei) Samstag, 6. Mai: 11:40 Uhr: Schweiz – Finnland (SRF zwei)

– Finnland (SRF zwei) 15:50 Uhr: Tschechien – Schweden (SRF Sport App) Sonntag, 7. Mai: 11:50 Uhr: Schweden – Finnland (SRF Sport App)

15:40 Uhr: Tschechien – Schweiz (SRF info)

Dem WM-Kader schon sehr nahe

Das Aufgebot kommt erstmals dem Kader nahe, das am 13. Mai in Riga gegen Slowenien in die WM starten wird. Sieben Playoff-Finalisten sind neu zum Team gestossen, dazu aus der NHL der Verteidiger Janis Moser. Ob neben Moser und Tim Berni noch weitere Spieler aus Nordamerika verfügbar werden, ist offen.

Sieg und Niederlage für die Nati zuletzt gegen Lettland

Schliessen 03:16 Video Schweiz bezwingt Lettland nach 1:3-Rückstand Aus Sport-Clip vom 28.04.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 16 Sekunden. 02:52 Video Schweiz muss sich Lettland 1:5 beugen Aus Sport-Clip vom 29.04.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 52 Sekunden.

Fischer hat noch einige Arbeit vor sich. Die bisherige WM-Vorbereitung verlief mit Niederlagen gegen die in der Weltrangliste hinter der Schweiz klassierten Slowakei (zweimal) und Lettland – neben Siegen gegen Frankreich (zweimal) und Lettland – durchzogen. Auch in der Euro Hockey Tour belohnten sich die Schweizer für oft gute Leistungen (zu) selten.

Das Nati-Aufgebot Box aufklappen Box zuklappen Torhüter: Leonardo Genoni (EV Zug), Robert Mayer (Genève-Servette HC), Joren Van Pottelberghe (EHC Biel-Bienne), Verteidiger: Tim Berni (Columbus Blue Jackets / NHL), Lian Bichsel (Leksands IF / SWE), Michael Fora (HC Davos), Tobias Geisser (EV Zug), Andrea Glauser (Lausanne HC), Roger Karrer (Genève-Servette HC), Dean Kukan (ZSC Lions) Romain Loeffel (SC Bern), Christian Marti (ZSC Lions), Janis Moser (Arizona Coyotes / NHL) Stürmer: Andres Ambühl (HC Davos), Christoph Bertschy (Fribourg-Gottéron), Enzo Corvi (HC Davos), Gaëtan Haas (EHC Biel-Bienne), André Heim (HC Ambri-Piotta), Fabrice Herzog (EV Zug), Johnny Kneubühler (HC Ambri-Piotta), Mike Künzle (EHC Biel-Bienne), Marco Miranda (Genève-Servette HC), Tyler Moy (SC Rapperswil-Jona Lakers), Damien Riat (Lausanne HC), Tanner Richard (Genève-Servette HC), Sven Senteler (EV Zug), Dario Simion (EV Zug), Calvin Thürkauf (HC Lugano)

Nach dem gelungenen Auftakt mit dem 2. Platz – dank Siegen in der Verlängerung gegen den Gastgeber Finnland und Tschechien – im November in Turku setzte es beim Heimturnier in Freiburg im Dezember und im Februar in Malmö sechs Niederlagen ab – drei in der Verlängerung oder im Penaltyschiessen. Nun soll also endlich wieder einmal ein Erfolg gegen einen Grossen des europäischen Hockeys her.

Angstgegner Schweden

Besonders dringend wäre ein Erfolg gegen Schweden. Bis zum 7. April 2016 muss man zurückgehen, um in der Statistik einen Schweizer Sieg gegen die «Tre Kronor» zu finden. Elf Mal in Folge blieb der Angstgegner in den letzten sieben Jahren siegreich. Zwar liegt der Fokus für alle bereits auf der WM. Dennoch sind diesmal auch die Resultate nicht ohne Bedeutung. Zum einen stehen bereits weitgehend die WM-Teams auf dem Eis, zum andern geht es für die Schweizer darum, sich für weitere Teilnahmen an der Euro Hockey Tour zu empfehlen.