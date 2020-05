Legende: Es gibt kein Halten mehr Die Schweiz schlägt Kanada und zieht in den WM-Final ein. imago images

Das Coronavirus hat die WM 2020 in der Schweiz platzen lassen. Bei SRF Sport müssen Sie trotz dieser Ernüchterung nicht komplett «eishockeylos» durch den Mai.

Nach dem WM-Turnier 2013 in Schweden widmen wir uns seit Freitag den Titelkämpfen 2018 in Dänemark, an denen die Schweizer Nati erneut Grossartiges leistete. In diesem Rahmen blicken wir am Mittwoch ab 20:10 Uhr auf den Halbfinal gegen Kanada zurück. Neben SRF-Experte Mario Rottaris begrüsst Moderator Lukas Studer im Studio Nati-Trainer Patrick Fischer, der die Schweiz an der WM 2018 zu Silber gecoacht hatte.

17:45 Schüsse – na und?

Nach dem Viertelfinal-Coup gegen Finnland blieb der Schweiz nicht viel Zeit, um sich von Herning wieder nach Kopenhagen zu verlagern, wo die Nati bereits die gesamte Vorrunde absolviert hatte.

47 Stunden nach dem 3:2 gegen die Finnen standen Captain Raphael Diaz und Co. den Kanadiern um Superstar Connor McDavid gegenüber. Als Bo Horvat noch vor Spielmitte für die «Ahornblätter» ausgleichen konnte, schien das Momentum auf Kanadas Seite zu kippen.

Doch die Schweiz hatte die perfekte Antwort bereit. 140 Sekunden nach dem 1:1 brachte Grégory Hofmann die Nati erneut in Führung. Und nachdem die Fischer-Truppe zu Beginn des Schlussdrittels noch einen draufsetzte, war die Sensation zum Greifen nahe. Es folgte ein Schlussfurioso der Kanadier.

Das Schussverhältnis in den letzten 20 Minuten lautete 1:18 aus Sicht der Schweiz – über das gesamte Spiel waren es 17:45 Abschlüsse. Doch am Ende sollte das niemanden mehr interessieren. Der Finaleinzug war Tatsache.

Legende: Überragende Leistung Leonardo Genoni entschärft im Halbfinal unglaubliche 43 kanadische Abschlüsse. imago images