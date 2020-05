Legende: Auf der Hut Nati-Goalie Leonardo Genoni im Frankreich-Spiel. Keystone

Das Coronavirus hat die WM 2020 in der Schweiz platzen lassen. Bei SRF Sport müssen Sie trotz dieser Ernüchterung nicht komplett «eishockeylos» durch den Mai.

Auf das WM-Turnier 2013 in Schweden haben wir in den vergangenen Tagen zurückgeschaut. Nun widmen wir uns den Titelkämpfen 2018 in Dänemark, an denen die Schweizer Nati erneut Grossartiges leistete. In diesem Rahmen zeigt SRF zwei am Montag ab 14:30 Uhr die letzten drei Vorrundenspiele gegen Russland, Schweden und Frankreich gekürzt und mit Original-Kommentar.

Zwei Niederlagen und der Frankreich-Sieg

Gegen Russland gewinnen die Schweizer erstmals an diesem Turnier keine Punkte. Und dies auch nur, weil in den Schlusssekunden die Tormumrandung den Ausgleich verhindert. Gegen Angst-Gegner Schweden folgt der nächste Nuller.

Im abschliessenden Gruppenspiel fährt die Nati den für die Viertelfinal-Quali notwendigen Sieg in souveräner Manier ein. Nach 15 Minuten steht es gegen Frankreich schon 2:0 – am Ende resultiert ein klarer Erfolg.