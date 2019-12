Am 12. und 13. Dezember bestreitet die Nati das Vierländerturnier in Visp. Coach Patrick Fischer hat 22 Spieler aufgeboten.

Eishockey-Nati mit Andrighetto in Visp

Im Aufgebot von Patrick Fischer befinden sich 10 Spieler, die im Frühling an der WM in der Slowakei teilgenommen haben. Einer von ihnen ist der Zürcher Stürmer Sven Andrighetto, der seit dieser Saison in der KHL für Omsk spielt.

Andrighetto ist der einzige Söldner im 22-köpfigen Kader, das sonst ausschliesslich aus National-League-Akteuren besteht. Erstmals ein Aufgebot erhielt Verteidiger Dario Trutmann von den ZSC Lions.

Live-Hinweis Verfolgen Sie die Auftritte der Schweizer Eishockey-Nati in Visp live auf SRF und in der SRF Sport App: Donnerstag, 12.12.: Schweiz - Norwegen ab 19:40 Uhr

Freitag, 13.12.: Schweiz - Russland oder Slowakei ab 19:30 Uhr

Zum Auftakt gegen Norwegen

Von den drei Schweizer Viertelfinalisten in der Champions Hockey League – Biel, Lausanne und Zug – wurden keine Spieler berücksichtigt.

Die Nati trifft im Vierländerturnier am 12. Dezember auf Norwegen. Einen Tag später heisst der Gegner entweder Russland oder Slowakei.