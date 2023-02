Trotz 4:1- und 5:2-Führung: Das Schweizer Nationalteam verliert zum Auftakt der Euro Hockey Tour in Zürich gegen Finnland mit 5:6 im Shootout.

Tschechien bodigt Schweden in Malmö in der Verlängerung 2:1.

Beeindruckender Start trotz Niederlage: Eine junge Schweizer Nati verliert zum Start der Euro Hockey Tour zuhause in Zürich gegen Finnland trotz starker Leistung mit 5:6 nach Penaltyschiessen. Ahti Oksanen traf beim allerersten Penalty, danach folgten ausschliesslich Fehlversuche.

Erst in der 58. Minute hatte «Suomi» ausgleichen können. Dies gelang durch Tommi Tikkas zweites Tor an diesem Abend und bei 6 gegen 4. Nur gerade 11 Sekunden hatten die Finnen im Powerplay für den Treffer benötigt.

Schliessen 00:22 Video Oksanen entscheidet als 1. Schütze das Shootout Aus Sport-Clip vom 09.02.2023. abspielen. Laufzeit 22 Sekunden. 00:53 Video Bichsel: «War zu Beginn nervös, aber es machte Spass» Aus Sport-Clip vom 09.02.2023. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden. 02:52 Video Fischer: «Wir haben vieles gut gemacht» Aus Sport-Clip vom 09.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 52 Sekunden. 01:43 Video Thürkauf: «Haben im Schlussdrittel den Druck nicht aufrecht erhalten» Aus Sport-Clip vom 09.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 43 Sekunden.

Furioses Mitteldrittel

Dabei hatte die Schweiz im 2. Drittel eigentlich die Weichen auf Sieg gestellt. Innerhalb von etwas mehr als 4 Minuten nach dem Drittelsstart trafen die «Eisgenossen» 3-fach. Calvin Thürkauf 14 Sekunden nach dem Puckeinwurf, Dario Meyer per Direktabnahme (24.) und 42 Sekunden danach Simon Knak bei seinem A-Nati-Debüt stellten von 1:1 auf 4:1. Ihre ersten Einsätze im Nati-Dress feierten auch Lian Bichsel, Nathan Vouardoux und David Aebischer.

Schliessen 00:59 Video Knak mit dem Tor beim Debüt Aus Sport-Clip vom 09.02.2023. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden. 00:48 Video Thürkauf trifft 14 Sekunden nach Drittelsbeginn Aus Sport-Clip vom 09.02.2023. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden. 00:31 Video Waeber mit einem «Big Save» gegen Aaltonen Aus Sport-Clip vom 09.02.2023. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

Dem 2:4 liess Michael Fora in Unterzahl noch das 5:2 folgen (34.), doch dann folgte die grosse Aufholjagd der Finnen. Oksanen (36.) und Teemu Eronen (42.) brachten die Skandinavier auf 4:5 heran, ehe wie erwähnt Tikka noch ausglich. Im Startdrittel hatte Tikka bereits den Torreigen eröffnet (6.), Luca Hischier konnte aber postwendend ausgleichen (7.). Für die Schweiz wäre es an der Euro Hockey Tour der erste Sieg in der regulären Spielzeit gewesen.

00:29 Video Hischier gleicht zum 1:1 aus Aus Sport-Clip vom 09.02.2023. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

Tschechien mit Overtime-Sieg gegen Schweden

Auswärts zum Auftakt-Erfolg kamen die Tschechen. In Malmö besiegten sie Schweden in der Verlängerung mit 2:1. Dabei gingen alle 3 Tore auf das Konto von Spielern, die in der National League engagiert sind:

18. Minute: Zugs Jan Kovar trifft im Powerplay. Nach einem Onetimer von der blauen Linie steht er goldrichtig und verwertet den Abpraller zur tschechischen Führung.

Zugs Jan Kovar trifft im Powerplay. Nach einem Onetimer von der blauen Linie steht er goldrichtig und verwertet den Abpraller zur tschechischen Führung. 43. Minute: Nach 2 Minuten im Schlussdrittel gleicht der ZSC-Lions-Stürmer Lucas Wallmark für Schweden aus.

Nach 2 Minuten im Schlussdrittel gleicht der ZSC-Lions-Stürmer Lucas Wallmark für Schweden aus. 61. Minute: Nur gerade 35 Sekunden ist die Verlängerung alt, ehe Kovar Luganos Lukas Klok perfekt bedient. Der Verteidiger muss nur noch zum 2:1-Siegtreffer einschieben.

00:47 Video Die Tore bei Tschechien-Schweden Aus Sport-Clip vom 09.02.2023. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

So geht's weiter

Die restlichen Spiele der Euro Hockey Tour finden alle in Malmö statt: Am Samstag spielt zuerst Tschechien gegen Finnland, dann die Schweiz gegen Schweden. Am Sonntag werden die ausstehenden Partien ausgetragen. Zuerst trifft die Schweiz auf Tschechien, dann Schweden auf Finnland. Alle Spiele überträgt SRF live.