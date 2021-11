Dann wurde in den Schlussminuten aus einer Niederlage ein Debakel: Zwei Empty Netter, ein Zusammenstoss von Santeri Alatalo und Teamkollege Nando Eggenberger sowie eine Unterzahl-Situation – und plötzlich stand ein 1:7 aus Sicht der Schweiz in Krefeld auf dem Scoreboard. Der Auftakt in den Deutschland Cup und damit in die Olympia-Vorbereitung misslang der Schweizer Eishockey-Nati gründlich. Das 1:7 gegen die Slowakei offenbarte, dass die Schweiz auf dem Weg nach Peking noch einige Arbeit vor sich hat.

00:57 Video Aus Sport-Clip vom 11.11.2021. abspielen

Bedauernswerter Debütant Wüthrich

Philip Wüthrich, der seine Länderspiel-Premiere nicht so schnell vergessen wird, musste sich im Tor schon nach 3 Minuten bezwingen lassen. David Griger bezwang den Goalie im Nachsetzen. Enzo Corvi (13.) gelang nach einem Aussetzer in der slowakischen Defensive noch der Ausgleich, dann übernahmen die Slowaken das Zepter. Abermals Griger (30.) und Michal Kristof (47.), der im 5. Powerplay der Slowakei erstmals in Überzahl reüssierte, stellten die Weichen auf Sieg. In der Schlussphase gab sich das Team von Patrick Fischer regelrecht auf.

Schliessen 00:54 Video Griger bringt die Slowakei in Führung Aus Sport-Clip vom 11.11.2021. abspielen 01:06 Video Corvi gleicht für die Schweiz aus Aus Sport-Clip vom 11.11.2021. abspielen 00:22 Video Check gegen den Kopf: Thürkauf muss unter die Dusche Aus Sport-Clip vom 11.11.2021. abspielen

Die Schweizer machten sich das Leben selbst schwer. Einerseits stimmte defensiv die Zustimmung oft nicht, andererseits nahm man zu viele unnötige Strafen. Negativer Höhepunkt: Die Spieldauer-Disziplinarstrafe gegen Calvin Thürkauf, der seinen Gegenspieler nach 21 Minuten gegen den Kopf checkte.

Die Slowaken traten nur mit 3 Sturmlinien an, da 2 Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden waren und 2 Kontaktpersonen vorsorglich in Quarantäne mussten. Dennoch setzte es für die Schweiz die erste Niederlage nach zuletzt 7 Siegen im Direktduell ab.

Am Abend setzten sich die Gastgeber aus Deutschland 4:3 gegen Russland durch. Die Russen führten nach 8 Minuten 2:0, ehe Deutschland zur grossen Wende ansetzte. Die Schweiz hat ihren nächsten Einsatz am Samstagnachmittag gegen das deutsche Team, ehe sie am Sonntag zum Abschluss auf Russland trifft.