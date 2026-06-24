Roman Josi spricht im Interview mit SRF über die vergangene Heim-WM, seine persönliche Zukunft und die Fussball-WM.

Dreieinhalb Wochen ist es her, seit das Schweizer Eishockey-Nationalteam im Final der Heim-WM Finnland mit 0:1 nach Verlängerung unterlag. Etwas mehr als 70 Minuten lang konnte die Nati in der ausverkauften Zürcher Swiss Life Arena vom grossen Heim-Coup, dem 1. Weltmeistertitel überhaupt, träumen.

«Ich befinde mich noch immer etwas im Arbeitsprozess», sagt Captain Roman Josi am Mittwoch im Interview gegenüber SRF. «Gerade in den Tagen nach dem Final war die Enttäuschung schon sehr gross. Es gibt auch jetzt immer wieder Momente, in welchen man daran zurückdenkt.» Für den 36-jährigen Berner war es nach 2013, 2018 und 2024 die bereits 4. WM-Finalniederlage.

Josi will in der Nati weitermachen

«Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft und darauf, was wir im eigenen Land mit all den Fans erleben durften», betont Josi trotz nach wie vor grosser Enttäuschung. Mit seinen Nati-Teamkollegen stand er nach dem Endspiel zwar noch etwas in Kontakt, über die WM habe man jedoch nicht mehr gross gesprochen. «Wenn wir uns das nächste Mal sehen, wird es aber sicher wieder Thema sein.» Das nächste Mal?

Eine grosse Frage, die nach der Heim-WM so manchen umtrieb, war: Macht Josi im Nationalteam weiter oder nicht? Nun, mit etwas zeitlichem Abstand, liefert der Verteidiger eine Antwort, auf die viele gehofft hatten. «Es fühlt sich für mich nach einem Weg an, der noch nicht vollendet ist. Wenn gesundheitlich alles stimmt, ist das Kapitel Nati für mich noch nicht abgeschlossen.»

Legende: Werden wir auch in Zukunft weiter sehen Roman Josi mit dem Schweizer Kreuz auf der Brust. Freshfocus/Zamir Loshi

Josi fügt hinzu, dass es vielleicht etwas anders ausgesehen hätte, wenn die Nati den Final gegen Finnland gewonnen hätte. Auch hofft der Nashville-Star, dass er mit seinen Predators mal wieder eine bessere Saison – sprich: Playoff-Qualifikation – erlebt.

NHL-Star im Fussballfieber

SRF trifft Josi im Rahmen einer Podiumsdiskussion vom Verein Future Now, bei der es unter anderem um mentale Gesundheit im Leistungssport geht. «Es ist sehr wichtig, auf sich selbst zu hören und seinen eigenen Weg zu gehen», lautet Josis wichtigste Botschaft. Sein Vater Peter Josi ist Präsident des Vereins aus Bern.

Die Zeit in der Schweiz nutzte Roman Josi auch, um die Fussball-WM zu verfolgen. «Ich bin sehr im Fussballfieber», gibt er begeistert zu. «Von der Nati habe ich jedes Spiel gesehen. Ich hoffe, dass sie den Gruppensieg holt und möglichst weit kommt. Ich habe sehr viele kanadische Kollegen, die mir schon geschrieben haben.»