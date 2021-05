Legende: Können am Dienstag nicht aufs Eis Fabian Heldner und seine Teamkollegen. Freshfocus

Die Schweizer Eishockey-Nati hätte am Dienstag das 3. Testspiel im Hinblick auf die WM bestreiten sollen. Nach den beiden Siegen gegen Russland wäre in Biel Italien der Gegner gewesen. Die Partie kann nun nach zwei positiven Corona-Fällen im italienischen Team nicht stattfinden, das Spiel wurde ersatzlos gestrichen.

«Für mich war klar, dass wir jetzt kein Risiko eingehen dürfen und wollen», sagte Nationalmannschaftsdirektor Lars Weibel im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Schliesslich sind noch vier weitere Testspiele geplant – je zwei in Freiburg gegen Frankreich (7./8. Mai) sowie in Riga gegen Lettland (14./15. Mai). Die WM in Lettland beginnt am 21. Mai.

Mit 5 neuen Spielern gegen Frankreich

Nach der Absage reagierten die Verantwortlichen umgehend, wurde vom Spiel- in den Trainingsmodus gewechselt – mit dem Fokus auf die Partie vom Freitag gegen Frankreich. Am Dienstagabend findet eine zusätzliche Einheit statt.

Gegen die Franzosen stehen Fischer im Vergleich zu den Begegnungen gegen Russland neu Mirco Müller (Leksand), Christian Marti, Sven Andrighetto (beide ZSC Lions), Melvin Nyffeler und Dominik Egli (beide Rapperswil-Jona Lakers) zur Verfügung.

Weibel zeigte sich angetan von den Siegen in den ersten beiden Testspielen gegen Russland (3:1 und 1:0). Der Auftakt sei vielversprechend gewesen. «Nach mehr als einem Jahr Pause wussten wir nicht, wo wir stehen», so Weibel.

«Die sehr, sehr soliden Leistungen zeigen jedoch, dass die Spieler wissen, was gefordert wird. Unsere Kontinuität bildet eine gute Basis, um die Krise zu durchleben. Es hätte mehr Einfluss gehabt, wenn wir einen neuen Coach hätten. Es ist eine spezielle Zeit, wir sind aber bisher auf dem richtigen Weg und so soll es weitergehen.»