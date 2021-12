Legende: Ist wie im Vorjahr im Aufgebot der U20-Nati Noah Delémont (r.). Freshfocus

Besinnliche Weihnachten konnten sie nicht feiern, die Spieler der Schweizer U20-Nationalmannschaft. Am Tag vor Heiligabend wurde einer der Schweizer Junioren positiv auf Covid-19 getestet. Die Folge: Das ganze Team musste in Quarantäne und das einzige verbliebene Vorbereitungsspiel gegen Tschechien und mehrere Trainings entfielen. Eine optimale Vorbereitung sieht anders aus.

2 Spieler weiter in Isolation

Am ersten Weihnachtstag durfte das Team von Headcoach Marco Bayer die Quarantäne verlassen und wieder normal trainieren. 2 Spieler verbleiben in Isolation. Ehe am Montag zum Auftakt in Red Deer Russland auf die Schweizer Auswahl wartet, bleiben also 2 Trainingstage.

Bereits nach dem ersten musste Bayer seinen Kader nur aufgrund der Trainingseindrücke nochmals verkleinern. Mit dabei sind 29 Spieler, wovon 18 in der Schweiz spielen. «Es bleibt uns nichts anderes übrig, als die Situation anzunehmen und das Beste daraus zu machen», bleibt der Coach positiv.

Der WM-Kader der Schweizer U20 Box aufklappen Box zuklappen Torhüter (4): Loïc Galley (Fribourg-Gottéron), Kevin Pasche (Omaha Lancers/USHL), Noah Patenaude (Saint John Sea Dogs/QMJHL), Lucas Rötheli (Zug).



Verteidiger (9): Lian Bichsel (Leksand/SWE), Giancarlo Chanton (Genève-Servette), Noah Delémont (Biel), Vincent Despont (Saint John Sea Dogs/QMJHL), Noah Meier (GCK/ZSC Lions), Arno Nussbaumer (Zug), Dario Sidler (Zug), Maximilian Streule (Winnipeg Ice/WHL), Brian Zanetti (Peterborough Petes/OHL).



Stürmer (16): Dario Allenspach (Zug), Nicolas Baechler (GCK/ZSC Lions), Attilio Biasca (Halifax Mooseheads/QMJHL), Jérémie Bärtschi (Biel), Lorenzo Canonica (Shawinigan Cataractes/QMJHL), Christophe Cavalleri (Genève-Servette), Keanu Derungs (Victoria Royals/WHL), Joshua Fahrni (Bern), Raymond Fust (Sioux Falls Stampede/USHL), Lilian Garessus (Biel), Marlon Graf (GCK/ZSC Lions), Joel Henry (GCK/ZSC Lions), Valentin Hofer (Zug), Simon Knak (Davos), Fabian Ritzmann (Davos), Louis Robin (Rimouski Océanic/QMJHL).