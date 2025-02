Im Rahmen der Euro Hockey Tour Schweden verliert die Schweiz das «Breakout Game» in Langnau gegen Finnland im Shootout.

In der regulären Spielzeit und in der Verlängerung fallen keine Tore, die Kurzentscheidung geht mit 2:1 an die Finnen.

Der einzige Schweizer Treffer im Penaltyschiessen gelingt ausgerechnet Nati-Debütant Dario Rohrbach von den SCL Tigers.

Der Rahmen passte: Beim sogenannten «Breakout Game» der Euro Hockey Tour Schweden in Langnau sorgten die 6000 Fans für ein ausverkauftes Haus und eine wunderbare Stimmung. Man hätte den Zuschauern im Emmental ein Torspektakel gewünscht – doch das Gegenteil war der Fall.

War beim letzten Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften an der Euro Hockey Tour Mitte Dezember in Freiburg wenigstens ein Treffer gefallen (die Nati siegte 1:0), blieben dieses Mal die Tore gänzlich aus. Zwar gelang Dominik Egli in der Verlängerung der vermeintliche 1:0-Siegtreffer, doch das Goal wurde zurecht wegen einer Torhüterbehinderung durch Christoph Bertschy aberkannt.

So musste das Penaltyschiessen entscheiden. Dieses ging aus Schweizer Sicht schlecht los. Nach je 3 Schützen stand es 2:0 für Finnland. Der 4. Schweizer musste bereits treffen, um den Gastgeber im Spiel zu halten. Diese Aufgabe wurde Dario Rohrbach zuteil. Der Stürmer der SCL Tigers und Nati-Debütant lief an, versenkte die Scheibe und sorgte für Jubelstürme auf den Rängen.

Ein Happy End gab es für Rohrbach und die Schweiz jedoch keines. Zwar parierte der tadellose Sandro Aeschlimann (29 Paraden) noch einmal gegen Ahti Oksanen. Doch weil danach auch Egli die Scheibe nicht im Tor unterbringen konnte, war die Schweizer 1:2-Niederlage im Shootout besiegelt.

Debütant Taibel beinahe mit dem «Lucky Punch»

So belohnte sich die Equipe von Coach Patrick Fischer nicht für einen engagierten Auftritt. Nach zahlreichen Absagen im Vorfeld stellte die Schweiz in Langnau eine relativ unerfahrene Truppe, die ihre Haut jedoch sehr teuer verkaufte.

In den ersten 60 Minuten war die Nati Finnland absolut ebenbürtig (Schussverhältnis 28:28), in der Verlängerung war sie dem Sieg sogar einiges näher. Doch wie so oft in den letzten Länderspielen zeigten sich die Schweizer zu wenig effizient. So auch zuvor Jonas Taibel – auch er ein Debütant –, als er in der 53. Minute in Unterzahl und kurze Zeit später bei 5 gegen 5 den «Lucky Punch» nur knapp verpasste.

So geht es weiter

Am Freitag reist die Nati (wie die Finnen auch) nach Stockholm, wo die restlichen Spiele der Euro Hockey Tour in Schweden ausgetragen werden. Am Samstag trifft die Schweiz um 16:00 Uhr in der Avicii Arena auf den Gastgeber, am Sonntag um 12:00 Uhr auf Tschechien. SRF überträgt beide Partien live.

Resultate