Die Schweiz fertigt Finnland an der Euro Hockey Tour in Brünn (CZE) mit 8:2 ab.

Das Team von Coach Patrick Fischer schlägt zweimal doppelt zu.

Grégory Hofmann brilliert mit einem Hattrick.

Wir schrieben den 9. Februar 2023, als die Schweiz an der Euro Hockey Tour in Schweden gegen Finnland mit 5:2 in Führung gelegen hatte – und das Spiel danach noch mit 5:6 nach Penaltyschiessen verlor.

Mit 5:2 lag die Equipe von Trainer Patrick Fischer auch am Samstagnachmittag in Brünn vorne. Doch diesmal hielt die SIHF-Auswahl die Intensität hoch; mehr noch, sie stellte noch vor der zweiten Sirene auf 6:2. Es war zudem der dritte Treffer des herausragenden Grégory Hofmann.

Legende: Die grosse Figur gegen Finnland Grégory Hofmann. Vaclav Salek Zuma Sports Wire/freshfocu

Im Schlussdrittel ergab sich «Suomi» seinem Schicksal. Stattdessen demontierten Andrea Glauser (45.) mit seinem zweiten Tor des Spiels und Tyler Moy (53.) die Finnen endgültig.

Die Schweiz sendet mit dieser Gala-Vorstellung eine Warnung an die Konkurrenz aus – nicht nur an Tschechien, den Gegner vom Sonntag, sondern auch an jene in der Gruppenphase an der WM.

Wildes Startdrittel

Das Startdrittel hatte nicht mit Spektakel gegeizt: Nach der frühen Führung für die Finnen durch Lassi Thomson (7.) stürmten die Schweizer wie von der Tarantel gestochen auf den gegnerischen Goalie zu.

Der erste Nati-Treffer, den Michael Fora praktisch im Gegenzug erzielte, wurde wegen einer Goalie-Behinderung aberkannt. Sekunden später lagen sich die Akteure von Trainer Fischer aber doch noch in den Armen: Glauser hatte aus kurzer Distanz zum 1:1 eingenetzt (9.).

Doch damit nicht genug: Wenig später zappelte der Puck binnen 49 Sekunden dreimal im Netz. Nach der erneuten finnischen Führung durch ZSC-Star Juho Lammikko (16.) benötigte Hofmann nur acht Sekunden, um das Skore erneut auszugleichen (16.) – und nur 41 Sekunden danach drehte Simon Knak das Spiel zugunsten der Schweiz (17.).

Von 3:2 zum 5:2 innert elf Sekunden

Im Mitteldrittel liessen es die beiden Teams vergleichsweise gemächlich angehen, ehe die Fischer-Equipe zum nächsten Doppelschlag ansetzte. Diesmal verstrichen gar nur elf Sekunden zwischen dem 4:2 durch Sven Andrighetto (30.) und dem 5:2 von Hofmann (30.), der kurz darauf seine Triplette vollendete – und die bösen Geister des 9. Februar 2023 vertrieb.

So geht es weiter

Die Euro Hockey Tour endet am Sonntag in Brünn – die Schweiz trifft dann auf Gastgeber Tschechien. Das Spiel können Sie ab 15:45 Uhr live auf SRF info verfolgen. Ab dem 9. Mai gilt es dann an der WM ernst. Die Nati misst sich zum WM-Auftakt in Herning (DEN) erneut mit Tschechien – auch diese Partie überträgt SRF live.

Resultate