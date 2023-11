Die Schweiz verliert an der Euro Hockey Tour in Tampere das letzte Spiel gegen Turniersieger Tschechien mit 0:1.

Damit bleibt die Mannschaft von Patrick Fischer am Vierländer-Turnier in Finnland erstmals ohne Sieg.

Der entscheidende Treffer fällt bereits im ersten Drittel in einer Schweizer Unterzahlsituation.

Nur ein Tor machte am Ende die Differenz zwischen der nach 2 Spielen sieglosen Schweiz und den bereits vor der 3. Partie als Turniersieger feststehenden Tschechen. Die Osteuropäer hatten ihre Spiele gegen Schweden (5:2) und Finnland (7:3) in überzeugender Manier und vor allem dank furiosen Startdritteln gewonnen. Deshalb und weil die ersten 20 Minuten der Schweizer gegen Finnland und Schweden nicht befriedigend waren, galt es im letzten Spiel: von Beginn an bereit sein.

Rückstand nach Startabschnitt – schon wieder

Doch es kam so, wie es beinahe kommen musste. 3 Minuten vor der ersten Pausensirene gingen die selbstbewusst auftretenden Tschechen in Führung. Radan Lenc wurde im Slot vergessen und traf zwischen den Schonern des wieder ins Lineup gerückten Reto Berra – sein bereits 3. Treffer und 5. Skorerpunkt im 3. Spiel. Vorbereitet wurde das 1:0 von den in der National League engagierten Michael Spacek (Ambri) und Matej Stransky (Davos).

Besonders ärgerlich aus Schweizer Perspektive: Das erste Gegentor fiel wie schon am Samstag gegen Schweden in Unterzahl – Calvin Thürkauf sass wegen eines Stockschlags auf der Strafbank. Ansonsten liess sich das erste Drittel der Schweiz weitgehend sehen. Die Mannschaft von Patrick Fischer hielt mit den flinken Tschechen mit und gestaltete die Begegnung ausgeglichen.

Lattentreffer und späte Druckphase

Die Schweizer steckten ab diesem wiederholten Rückstand nach dem ersten Drittel aber keineswegs auf. Sowohl im Mittel- als auch im Schlussdrittel verzeichneten sie mehr Torschüsse. Dem Ausgleich sehr nahe kam bei Spielmitte Sven Senteler: Der Center des EV Zug setzte den Puck nach schönem Zuspiel von Marco Lehmann jedoch ans Aluminium.

Auch im letzten Drittel rettete das Gehäuse für Tschechien, als Dario Simion nach Vorlage von Tanner Richard im Powerplay nur den Pfosten traf (44.). Kurz vor Ende des Spiels läuteten die Schweizer mit einem 6. Feldspieler auf dem Eis eine Druckphase ein. Thürkauf, Richard, Sven Andrighetto & Co. belagerten in den Schlusssekunden das gegnerische Tor – ohne Erfolg. Goalie Dominik Pavlat liess sich an diesem Nachmittag jedoch nicht bezwingen. 26 gehaltene Torschüsse konnte der 24-Jährige am Ende aufweisen.

Schliessen 02:43 Video Fischer: «Mit dem Auftritt bin ich sehr zufrieden» Aus Sport-Clip vom 12.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 43 Sekunden. 01:14 Video Berni: «Müssen einen Weg finden, die Scheibe reinzuhauen» Aus Sport-Clip vom 12.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 14 Sekunden. 00:51 Video Simion: «Unser bestes Spiel, aber leider nicht gut genug» Aus Sport-Clip vom 12.11.2023. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

So geht's weiter

Mit der Euro Hockey Tour geht es schon bald wieder weiter. In einem Monat findet das Vierländer-Turnier mit den gleichen 4 Nationen in der Schweiz statt. Am 14. Dezember starten die Schweizer gegen Schweden. Sämtliche Partien werden in der Zürcher Swiss Life Arena ausgetragen.