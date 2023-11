Die Schweizer Eishockey-Nati der Männer verliert das Auftaktspiel der Euro Hockey Tour in Finnland gegen den Gastgeber mit 0:4.

Das Team von Trainer Patrick Fischer hält zwar über weite Strecken mit den Finnen mit, zeigt sich in der Offensive aber zu harmlos.

Am Samstagmittag geht es für die Schweiz in Tampere weiter mit dem Spiel gegen Schweden.

Nur allzu gerne wäre die Schweiz nach dem krachenden WM-Aus im Viertelfinal gegen Deutschland vor exakt 169 Tagen mit einem Statement in die neue Saison Saison gestartet. Dieses Statement ist die Nati zum Auftakt der Euro Hockey Tour jedoch schuldig geblieben. Beim 0:4 gegen Gastgeber Finnland war nicht alles schlecht, doch vor allem in der Offensive liess die Schweiz die letzte Konsequenz vermissen.

Wer sie vorne nicht macht, ...

Dabei war dem Team von Trainer Patrick Fischer der Start in die Partie durchaus gut geglückt. Die ersten beiden Topchancen gehörten der Schweiz, doch sowohl Damien Riat (3.) als auch Sven Andrighetto (7.) sahen ihre Abschlüsse aus bester Position vom makellosen finnischen Goalie Christian Heljanko abgewehrt.

In der Folge erteilte Finnland der Schweiz in Sachen Effizienz eine Lektion. Nur wenige Sekunden nach Andrighettos Chance machte es Janne Kuokkanen auf der anderen Seite besser. Der ehemalige Gottéron-Stürmer kam zentral im Slot an die Scheibe und brachte diese mit einem satten Handgelenkschuss an Reto Berra vorbei.

Zehn Minuten später musste Berra den Puck ein weiteres Mal aus dem eigenen Tor holen. Lausanne-Stürmer Antti Suomela liess sich von Christian Marti nicht aufhalten, zog zur Mitte und erwischte Berra zwischen den Beinen zum 2:0.

Mehr Schüsse, aber zu wenig Verkehr

Nach einem ausgeglichenen Mitteldrittel intensivierte die Schweiz im Schlussabschnitt ihre Offensiv-Bemühungen, an Heljanko gab es jedoch weiter keinen Weg vorbei. Finnland, wie gewohnt in allen Sektoren top organisiert, liess hinten nur wenig zu und schlug vorne eiskalt zu, als sich die Chance dazu bot.

In der 48. Minute liess sich Valentin Nussbaumer die Scheibe abluchsen, Berra vermochte den ersten finnischen Abschluss zu parieren, den Abpraller jedoch versenkte Suomela problemlos zum 3:0. Auf der Suche nach einem Erfolgserlebnis riskierte Fischer in der Schlussphase viel und ersetzte den Goalie schon 6 Minuten vor dem Ende mit einem zusätzlichen Feldspieler. Auch diese Massnahme blieb jedoch wirkungslos, Suomela machte in der 56. Minute seinen Hattrick mit dem 4:0 ins leere Tor perfekt.

So geht's weiter

Nach einem spielfreien Tag am Freitag steht für die Schweiz ein intensives Wochenende an. Am Samstagmittag misst sich die Nati mit Schweden, zum Abschluss der Euro Hockey Tour in Finnland wartet am Sonntagmittag Tschechien. SRF überträgt sämtliche Partien der Euro Hockey Tour live.

