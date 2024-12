Euro Hockey Tour in Freiburg

Die Schweiz verliert auch das 2. Spiel an der Euro Hockey Tour vor eigenem Anhang in Freiburg.

Gegen Tschechien setzt es ein 0:2 ab.

Die HCD-Ausländer Filip Zadina und Matej Stransky treffen für Tschechien.

Auch nach dem 10. Heimspiel an der Euro Hockey Tour muss die Schweiz weiter auf den 1. Sieg warten. An Chancen hätte es dem Team von Patrick Fischer wahrlich nicht gemangelt.

Allein in den letzten 5 Minuten des Mitteldrittels boten sich den Schweizern Torgelegenheiten im Multipack. Doch Grégory Hofmann, Denis Malgin oder Sven Andrighetto scheiterten entweder an Tschechiens Keeper Simon Zajicek oder an der mangelnden Präzision.

Auch zu Beginn des Schlussdrittels drückte die Schweiz vehement auf den Anschlusstreffer. Einem Torerfolg am nächsten kam Thierry Bader, der aber nur den Aussenpfosten traf (43.).

Tschechien legt im 1. Drittel vor

So reichten den Tschechen die 2 Tore aus dem Startdrittel zum Sieg. Dabei waren ausgerechnet 2 Spieler erfolgreich, die ihr Geld in der Schweizer National League beim HC Davos verdienen.

Erst traf Filip Zadina im Nachsetzen, nachdem Keeper Ludovic Waeber einen Abschluss hatte abprallen lassen müssen (12.). Dann erwischte Matej Stransky Waeber aus kurzer Distanz, nachdem der HCD-Angreifer von Tomas Kundratek von hinter dem Tor mustergültig angespielt worden war.

Finnland schlägt Schweden

Im 2. Spiel am Samstag schlug Finnland Schweden diskussionslos mit 3:0. Kalle Kossila sowie Markus Nurmi und Santtu Kinnunen jeweils im Powerplay erzielten die Treffer für «Suomi».

Tschechien führt die Tabelle an der Euro Hockey Tour mit 6 Punkten an, dahinter folgen Schweden und Finnland mit je 3 Zählern vor den punktelosen Schweizern.

So geht es weiter

Die Schweiz trifft am Sonntag zum Abschluss der Euro Hockey Tour in Freiburg auf Finnland. Die Partie können Sie ab 15:20 Uhr in der SRF Sport App und live auf SRF zwei mitverfolgen. Bereits um 11:25 Uhr wird das Spiel zwischen Schweden und Tschechien im unkommentierten Livestream gezeigt.

