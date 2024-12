Die Schweiz kassiert zum Auftakt an der Euro Hockey Tour eine 1:4-Niederlage gegen Schweden.

Die Schweden stellen die Weichen in Freiburg mit 4 Treffern im Mitteldrittel auf Sieg.

Schlüsselspieler Denis Malgin muss nach einem Aussetzer früh unter die Dusche.

Es will einfach nicht für das Schweizer Nationalteam an Heimspielen der Euro Hockey Tour: Auch in der 9. Partie setzte es auf heimischen Eis eine Niederlage ab. Nach einem guten Start in die Partie unterlag die Schweiz Schweden mit 1:4.

Malgins Aussetzer bringt die Schweiz aus dem Tritt

Die Equipe von Coach Patrick Fischer brachte sich mit (zu) vielen Undiszipliniertheiten selber um ein besseres Resultat. Angefangen hat es mit einem Blackout von Schlüsselspieler Denis Malgin, der sich früh einen Aussetzer leistete. Der 27-Jährige schlug seinem ZSC-Teamkollegen Jesper Fröden den Ellbogen ins Gesicht und wurde folgerichtig in der 13. Minute unter die Dusche geschickt.

Die Schweiz, bis zu diesem Zeitpunkt das bessere Team, hielt sich in der fünfminütigen Unterzahl – in welcher sie wegen einer weiteren Strafe gegen Sven Andrighetto fast 2 Minuten mit 2 Spielern weniger agierten – noch schadlos. Noch, denn im 2. Drittel wurde es richtig bitter für die Schweizer.

Gottéron-Spieler für schwedische Führung besorgt

Ausgerechnet eine Co-Produktion zweier Gottéron-Spieler leitete die Schweizer Niederlage in der Freiburger Arena ein: Lucas Wallmark fand im Slot Jacob de la Rose, der in der 27. Minute in Überzahl zum 1:0 ablenken konnte.

Dann kam es knüppeldick: Wallmark erhöhte mit einem satten Handgelenkschuss in den Winkel in der 32. Minute auf 2:0. Mit Calvin Thürkauf sass erneut ein Schweizer auf der Strafbank. Nur 17 Sekunden später schlug es erneut hinter Stéphane Charlin ein: Sebastian Hartmann schloss einen schnellen Konter zum 3:0 ab.

Schiri pfeift zu früh – Schweizer Treffer zählt nicht

3 Minuten vor der Sirene fiel der Anschlusstreffer durch Dario Simion. Doch der Treffer zählte nicht – der Pfiff des Schiedsrichters kam zu früh, die Scheibe war nicht blockiert. So kam es, wie es kommen musste: Im Gegenzug traf Mathias Bromé per Shorthander zum 4:0.

Damit war die Messe gelesen. Im letzten Abschnitt zeigten sich die Schweizer bemüht, zumindest zum Ehrentreffer zu kommen. Doch gegen clever agierende Schweden und einem starken Lars Johansson im Tor fehlten lange die Lösungen. Knapp 5 Minuten vor Schluss kam Simion dann doch noch zu seinem Treffer. Am Ende ging die Schweiz aber zum 17. Mal in den letzten 18 Duellen mit Schweden als Verlierer vom Eis.

So geht es weiter

In der anderen Partie feierte Tschechien einen 3:1-Sieg über Finnland. Nach einem Ruhetag trifft die Schweiz am Samstag um 18 Uhr auf die Tschechen. Am Sonntag folgt das abschliessende Spiel gegen Finnland (15:30 Uhr). Beide Partien können Sie live auf SRF mitverfolgen.

Die Stimmen zum Spiel

Euro Hockey Tour