Die Schweiz muss sich im Breakout-Game an der Euro Hockey Tour geschlagen geben.

Die Nati kassiert in Kloten eine 1:2-Niederlage gegen Schweden.

Rekordspieler Andres Ambühl bestreitet seine letzte Partie auf Schweizer Eis.

Das Breakout-Game in Kloten wurde mit wenigen Minuten Verspätung begonnen. Denn schon vor dem ersten Puckeinwurf wurde gefeiert – nämlich Andres Ambühl. Nach über 1800 Spielen bestritt der 41-Jährige seine allerletzte Partie auf Schweizer Eis. Für seinen herausragenden Beitrag zum Schweizer Eishockey wurde er gebührend gefeiert – unter anderem mit einer minutenlangen Standing Ovation.

Bis kurz vor Ende des Mitteldrittels hielt die Schweiz den Gegner in Schach – auch dank Leonardo Genoni, der wie immer grosse Ruhe im Schweizer Tor ausstrahlte, und kurz vor der 1. Sirene dank des Pfostens. Im Mittelabschnitt hätte Ambühl bei seiner Schweizer Dernière beinahe auf 2:0 gestellt. Doch dem HCD-Spieler blieb der 56. Treffer im 341. Spiel für die Schweiz verwehrt.

Strafen bringen Schweden den Sieg

In der Folge handelten sich die Schweizer Strafen ein, die sich sofort auf das Skore auswirken sollten. Zunächst wanderte Torschütze Moy in die Kühlbox. Die Schweden brauchten nur gerade 15 Sekunden, um den Ausgleich durch Mika Zibanejad zu bewerkstelligen (35. Minute). Kurz darauf erwies Damien Riat seinem Team mit einem unnötigen – und vor allem gefährlichen – Bandencheck einen Bärendienst. Der Lausanne-Akteur wanderte für 5 Minuten auf die Strafbank. 41 Sekunden später war die Führung der Gäste Tatsache (37.). William Eklund von den San Jose Sharks traf zum 2:1.

Im Schlussdrittel wehrte sich die Schweiz vehement gegen die Niederlage und kam zu einigen guten Chancen. Torhüter Samuel Ersson von den Philadelphia Flyers liess aber nicht mehr bezwingen. Der Sieg von «Tre Kronor» war verdient (31:20 Schüsse aufs Tor). Die Schweizer, die (noch) ohne NHL-Verstärkung auftreten, können nach dem Gezeigten aber mit einem positiven Gefühl die nächsten Partien in Angriff nehmen.

So geht es weiter

Die Schweiz reist nun nach Tschechien. Am Samstag duelliert sich die Fischer-Equipe in Brünn mit Finnland, ehe tags darauf an gleicher Stätte das Spiel gegen Tschechien stattfindet. Im Direktduell der nächsten beiden Schweizer Gegner behielt Tschechien mit 4:2 die Oberhand. Nach dem 1. Drittel hatte der Weltmeister bereits mit 3:0 geführt.

Ambühl führte in Kloten ein Schweizer Team an, dass sich gegen einen Gegner mit nicht weniger als 11 aktuellen NHL-Spielern behaupten musste. Und die Nati tat dies über weite Strecken vorzüglich. Die Schweden waren zwar phasenweise klar am Drücker, die Schweizer hielten aber gut dagegen und konnten in der 8. Minute sogar in Führung gehen. Tyler Moy nutzte die 1. Überzahl-Möglichkeit zum 1:0.

Resultate