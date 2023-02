0:2-Niederlage in Malmö: Aluminium und Enroth stehen Nati im Weg

Euro Hockey Tour in Schweden

An der Euro Hockey Tour verliert die Schweizer Eishockey-Nati in Malmö gegen Schweden mit 0:2.

Das Team von Patrick Fischer hält mit «Tre Kronor» gut mit, muss sich aber mangelnde Effizienz vorwerfen lassen.

Im anderen Spiel des Tages fertigt Finnland die Tschechen mit 6:1 ab.

Déjà-vu für die Schweizer Nati an der Euro Hockey Tour in Malmö: Wie schon bei der Niederlage am Donnerstag gegen Finnland zog die Fischer-Equipe auch gegen Schweden den Kürzeren. Und wie schon damals muss sich die Schweiz mangelnde Effizienz vorwerfen lassen. Nach 60 Minuten verliess das junge Schweizer Team das Eis mit einer 0:2-Niederlage.

Entschieden wurde die Partie erst spät: Nachdem gleich 3 Schweizer zu Fall gekommen waren, konnte Oscar Lindberg nach schönem Pässchen von Marcus Sörensen nur noch einschieben. Das Skore eröffnet hatte Lucas Wallmark von den ZSC Lions in der 9. Minute.

Es klirrt in Malmö

Zwischen den beiden schwedischen Torerfolgen hatte die Nati mehrfach die Chance zum Ausgleich, stets stand ihnen allerdings entweder der schwedische Star-Goalie Jonas Enroth oder die Torumrandung im Weg:

20. Minute: Die Schweiz spielt sich dank einfachem Eishockey vors schwedische Tor, wo Lukas Frick zum sicher geglaubten 1:1 einschieben will. Enroth schiebt allerdings seinen Schoner vor die Torlinie. Er rettet Schweden das 1:0 in die erste Pause.

Die Schweiz spielt sich dank einfachem Eishockey vors schwedische Tor, wo Lukas Frick zum sicher geglaubten 1:1 einschieben will. Enroth schiebt allerdings seinen Schoner vor die Torlinie. Er rettet Schweden das 1:0 in die erste Pause. 39. Minute: Auch kurz vor dem nächsten Gang in die Garderobe sorgt die Schweiz für Aufsehen. Marco Miranda zieht mit viel Schwung in Richtung schwedisches Gehäuse und trifft dieses. Die Latte lässt den Spielstand unverändert.

Auch kurz vor dem nächsten Gang in die Garderobe sorgt die Schweiz für Aufsehen. Marco Miranda zieht mit viel Schwung in Richtung schwedisches Gehäuse und trifft dieses. Die Latte lässt den Spielstand unverändert. 49. Minute: Im Schlussabschnitt setzt die Schweiz ihr gradliniges Spiel fort, Frick bringt die Scheibe per Direktabnahme aufs Tor. Und trifft: den Pfosten.

Legende: Keine Beute für die Schweiz Ken Jäger sieht, wie Goalie Jonas Enroth zur Tat schreitet. Keystone / Andreas Hillgren

Finnland spielt mit Tschechien Katz und Maus

Wie schon gegen die Schweiz erzielten die Finnen auch in ihrem 2. Spiel des Mini-Turniers 6 Tore und fegten Tschechien mit 6:1 vom Eis. Sämtliche Tore erzielte «Suomi» in den ersten beiden Dritteln, Klotens Arttu Ruotsalainen konnte sich als Doppeltorschütze feiern lassen.

So geht's weiter

Am Sonntag werden die letzten Partien des Miniturniers ausgetragen. Zuerst trifft die Schweiz um 12 Uhr auf Tschechien, im Anschluss Schweden auf Finnland. Beide Spiele überträgt SRF live.