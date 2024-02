Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft verliert das erste Spiel bei der Euro Hockey Tour in Schweden mit 2:4 gegen Finnland.

Die Nati geht bereits nach 86 Sekunden in Führung, zeigt sich danach aber zu wenig effizient.

Weiter geht es für die Equipe von Coach Patrick Fischer am Samstag gegen Gastgeber Schweden.

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft ist an der Euro Hockey Tour in dieser Saison noch nicht wirklich auf Touren gekommen. In den sechs bisher ausgetragenen Partien konnte die Nati noch keinen Sieg einfahren. Diese Scharte wollten die Schweizer bei der dritten Station der Tour in Schweden auswetzen. Zum Auftakt wartete Finnland auf die Mannschaft von Trainer Patrick Fischer.

Und die Schweizer starteten mit viel Schwung in die Partie in Karlskoga. Bereits nach 86 Sekunden lag die Scheibe hinter dem finnischen Schlussmann Emil Larmi. Nati-Debütant Théo Rochette bewies Übersicht und setzte den freistehenden Thierry Bader perfekt in Szene. Dieser gab sich vor Larmi keine Blösse und netzte zum 1:0 ein.

00:49 Video Bader krönt das Schweizer Startfurioso Aus Sport-Clip vom 08.02.2024. abspielen. Laufzeit 49 Sekunden.

In der Folge entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Die Schweizer standen defensiv solid und liessen kaum Chancen zu. Doch die Mannen von Fischer verpassten es, das Skore zu erhöhen. Die Finnen fanden derweil besser in die Partie und kamen kurz vor Spielhälfte zum verdienten Ausgleichstreffer. Arttu Hyry lancierte Eemil Erholtz, welcher alleine vor Joren van Pottelberghe keine Probleme bekundete.

00:51 Video Erholtz vor Van Pottelberghe souverän Aus Sport-Clip vom 08.02.2024. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Mit einem 1:1 ging es ins Schlussdrittel, in welchem die Tore dann wie reife Früchte fielen:

48. Minute: Juha Jääskä bezwingt Van Pottelberghe mit einem satten Schuss und bringt Finnland erstmals in Führung.

Juha Jääskä bezwingt Van Pottelberghe mit einem satten Schuss und bringt Finnland erstmals in Führung. 53. Minute: Kaski hat an der blauen Linie viel Platz und erzielt mit einem präzisen Abschluss das dritte finnische Tor.

Kaski hat an der blauen Linie viel Platz und erzielt mit einem präzisen Abschluss das dritte finnische Tor. 54. Minute: Marc Marchon bringt die Nati zurück ins Spiel. Der Klotener trifft bei seinem Nati-Debüt zum 2:3.

Marc Marchon bringt die Nati zurück ins Spiel. Der Klotener trifft bei seinem Nati-Debüt zum 2:3. 55. Minute: Die Reaktion der Finnen erfolgt umgehend. Niko Huuhtanen lässt vor Van Pottelberghe nicht locker und stochert die Scheibe zum 4:2 über die Linie.

Schliessen 00:57 Video Jääskä trifft zur erstmaligen Führung für Finnland Aus Sport-Clip vom 08.02.2024. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden. 00:55 Video Marchon bringt die Spannung zurück ins Spiel Aus Sport-Clip vom 08.02.2024. abspielen. Laufzeit 55 Sekunden.

Der jungen Fischer-Truppe gelang in der Folge keine Reaktion mehr, es blieb beim 2:4. Der Unterschied machte in dieser Partie die Effizienz. Die Schweizer agierten oft schwungvoll, aber am Ende zu wenig effektiv. So resultiert am Ende die siebte Niederlage für die Nati in dieser Saison an der Euro Hockey Tour.

Die Schweizer haben diese Woche in Schweden noch zwei Chancen auf den ersten Sieg. Am Samstag kommt es zum Duell mit dem Gastgeber, der sich am Donnerstag gegen Tschechien mit 4:1 durchsetzen konnte. Einen Tag später trifft die Nati auf die Tschechen.