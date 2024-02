Im eigenen Drittel eroberte er sich den Puck, überlief und umkurvte die gesamte gegnerische Defensive und traf unter die Latte zum 2:3-Anschlusstor für Biel: Tino Kesslers letzter Treffer auf Karlstader Eis war eine Augenweide.

Seine Bieler mussten sich in der Endabrechnung im Achtelfinal der Champions Hockey League dem in Karlstad beheimateten Färjestad BK beugen. Nun kehrt Kessler am Wochenende in die schwedische Provinz zurück – mit der Schweizer Nati.

Baldige Rückkehr in die Heimat

Mit 27 Jahren hat es für den Wahl-Bündner endlich mit dem ersten Aufgebot für das A-Nationalteam geklappt. «Ich habe immer schon etwas länger gebraucht, auch schon bei den Junioren», erklärt Kessler. «Ich versuche, mich stetig zu verbessern und das ist jetzt der Lohn dafür.»

Kessler: «Ich habe in den letzten Jahren sehr konstant gespielt und auf ein Aufgebot gehofft»
Fischer lobt Allrounder Kessler: «Dieses Aufgebot hat er sich verdient»

In Weesen (St. Gallen) geboren, zog es den Stürmer schon bald in Richtung Bündnerland, wo er über Umwege beim HCD gross wurde. Mittlerweile ist er im Bieler Seeland angekommen, kehrt aber Ende Saison wieder ins Landwassertal zurück. «Davos ist mein Herzensverein, deshalb freue ich mich sehr.»

Jungspunde gegen drei Hockey-Grössen

Nun steht aber erst das Highlight «Euro Hockey Tour» mit der Nationalmannschaft an. Das Turnier beginnt für die Schweiz am Donnerstag mit der Partie in Karlskoga (18:00 Uhr) gegen Finnland. Danach trifft das Team von Trainer Patrick Fischer in Karlstad am Samstag (16:00 Uhr) auf Gastgeber Schweden und am Sonntag (12:00 Uhr) auf Tschechien.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Alle Schweizer Partien sehen Sie kommentiert live bei SRF. Dazu zeigen wir auch die Spiele Schweden – Tschechien (8.2.), Finnland – Tschechien (10.2.) und Schweden – Finnland (11.2.) im unkommentierten Livestream.

Fischer reist mit einer vergleichsweise jungen und unerfahrenen Truppe an und wird diese gegen die hochkarätigen Gegner ins kalte Wasser werfen. «Es wird für den einen oder anderen vom Niveau her zwei Stufen raufgehen», ist sich der Trainer bewusst.

Fischer: «Die Niederlagen regen uns auf – es waren aber gute Spiele»

Er ist aber überzeugt von der Qualität seines Kaders, so auch von Kessler. «Tino ist ein sehr schlauer, technisch versierter Spieler und ein extremer Kämpfer.» Solche Spieler wird es brauchen: Die Schweiz steht wettbewerbsübergreifend bei 8 Niederlagen am Stück und will endlich wieder ein Erfolgserlebnis feiern.

Das Schweizer Aufgebot Box aufklappen Box zuklappen Torhüter (3): Stéphane Charlin (SCL Tigers), Connor Hughes (Lausanne), Joren Van Pottelberghe (Biel). Verteidiger (8): Michael Fora (Davos), Lukas Frick (Lausanne), Andrea Glauser (Lausanne), Benoît Jecker (Fribourg-Gottéron), Sven Jung (Davos), Samuel Kreis (Bern), Livio Stadler (Zug), Dario Wüthrich (Ambri-Piotta). Stürmer (14): Thierry Bader (Bern), Attilio Biasca (Zug), André Heim (Ambri-Piotta), Grégory Hofmann (Zug), Marc Marchon (Kloten) Tino Kessler (Biel), Tyler Moy (Rapperswil-Jona Lakers), Théo Rochette (Lausanne), Tristan Scherwey (Bern), Sandro Schmid (Fribourg-Gottéron), Julian Schmutz (SCL Tigers), Sven Senteler (Zug), Axel Simic (Kloten), Yannick Zehnder (ZSC Lions).

Persönlich will sich Debütant Kessler keine grossen Ziele setzen, mit dem Team generell aber schon: «Wir wollen das Turnier gewinnen.»